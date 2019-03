Tennistavolo | Europei Under 21 Gondomar 2019 | Antonino Amato e Daniele Pinto in

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) Ottime notizie per l’Italia da, in Portogallo, dove sono in corso gli21 disi sono qualificati per le semifinali del torneo di doppio e domani si giocheranno il titolo, mentre non cela fanno Jamila Laurenti (fuori ai quarti del doppio femminile e Matteo Mutti (out agli ottavi di doppio).Agli ottavihanno superato per 3-1 il russo Artur Abusev ed il greco Ioannis Sgouropoulos, mentre ai quarti hanno superato sempre per 3-1 il bielorusso Aliaksandr Khanin ed il polacco Tomasz Kotowski e domani affronteranno in semifinale gli sloveni Darko Jorgic e Peter Hribar.Sempre nel doppio maschile Matteo Mutti, in coppia con il belga Laurens Devos, ha perso agli ottavi per 1-3 prorprio contro gli sloveni Jorgic e Hribar. Nel doppio femminile Jamila Laurenti, in coppia con la slovacca Tatiana Kukulkova, ha ...

zazoomnews : Tennistavolo Europei Under 21 Gondomar 2019: nessun italiano accede al tabellone ad eliminazione diretta in singola… - fondvodafone : Per qualcuno è un gioco o un passatempo, per Carlotta Ragazzini il #tennistavolo è diventata una ragione di vita. E… -