Tennis | Torneo di Indian Wells | Williams batte Azarenka

Tennis - WTA 125K Indian Wells 2019 : Viktorija Golubic annulla un match point a Jennifer Brady e la rimonta. Il torneo è dell’elvetica : La finale del torneo WTA 125K di Indian Wells sorride all’elvetica Viktorija Golubic, che supera in rimonta la statunitense Jennifer Brady, alla quale annulla anche un match point prima di avviarsi inesorabilmente verso una travolgente corsa per la conquista del torneo con il punteggio di 3-6 7-5 6-3 in due ore ed tredici minuti di battaglia. Nel primo set gira tutto bene alla statunitense, che nel terzo game riesce ad annullare due break ...

Tennis - WTA Acapulco 2019 : Yafan Wang conquista il suo primo torneo rimontando in finale Sofia Kenin : Alla sua prima finale in un torneo WTA, la cinese Yafan Wang appone il proprio primo sigillo in carriera sul circuito maggiore ad Acapulco, battendo l’americana Sofia Kenin con il punteggio di 2-6 6-3 7-5. Questo successo proietta la giocatrice del 1994 nelle prime cinquanta del mondo, e precisamente al numero 49, portando a tre le cinesi in questa parte del ranking globale. primo set mai in discussione: Kenin mette subito a segno il break ...

Tennis - ATP San Paolo 2019 : Guido Pella affronterà Christian Garin nella finale del torneo : Il torneo ATP 250 di San Paolo, in Brasile, vedrà una finale tutta sudamericana: nelle semifinali sulla terra battuta indoor brasiliana l’argentino Guido Pella, numero tre del seeding, ha battuto il serbo Laslo Djere, mentre il cileno Christian Garin ha superato il norvegese Casper Ruud. L’argentino Guido Pella, testa di serie numero 3, elimina il serbo Laslo Djere con un duplice tie break (12-10 il primo, 7-1 il secondo) in poco ...

Tennis : torneo Dubai. Federer fa cento - Tsitsipas battuto in finale : DUBAI (EMIRATI ARABI) - Obiettivo 100esimo titolo Atp centrato. Roger Federer ha vinto per la nona volta il Dubai Duty Free Tennis

Il Tennista svizzero Roger Federer ha vinto il centesimo torneo ATP in singolare della sua carriera : Il tennista svizzero Roger Federer ha vinto il centesimo torneo ATP in singolare della sua carriera. Federer, che ha 37 anni, ha ottenuto la centesima vittoria a Dubai, battendo Stefanos Tsitsipas in due set, sul cemento. Il suo primo torneo

Tennis - ATP San Paolo 2019 : Alessandro Giannessi lotta ma esce al primo turno del torneo brasiliano : Finisce al primo turno del tabellone principale il torneo ATP 250 di San Paolo per il qualificato italiano Alessandro Giannessi: sulla terra battuta indoor brasiliana l’azzurro cede al serbo Laslo Djere, che si impone per 7-6 (5) 4-6 6-4 dopo due ore e mezza di aspra battaglia sportiva. Nel primo set l’italiano inizia malissimo, cedendo a trenta la battuta in apertura, ma poi ha il pregio di restare aggrappato alla partita e, proprio ...

Tennis - Monza all'inglese : un torneo sull'erba nel 2020? : L'esperienza Next Gen ci insegna che il mondo del Tennis viaggia sempre più spedito. Ma il Tennis italiano non è da meno, e va talmente veloce da voler trovare casa in un autodromo. Quindici anni dopo ...

Tennis : nuovo torneo ATP in Italia? A Monza nel 2020 e si gioca sull’erba : Un nuovo torneo ATP sull’erba e all’Autodromo di Monza. Non è pura fantasia, ma una possibilità che potrebbe concretizzarsi il prossimo anno. La massima organizzazione del Tennis mondiale ha deciso di inserire un nuovo torneo nell’ultima settimana di giugno e tra la candidature ricevute c’è anche quella della città lombarda. Una proposta che vede la presenza della Mito Group di Roma, a cui sarà affidata ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Federico Gaio accede al tabellone principale - Martina Trevisan eliminata nelle qualificazioni del torneo femminile : Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio in casa Italia ad Acapulco (Messico) nelle qualificazioni del torneo di Tennis riguardante il circuito maschile e femminile. Federico Gaio e Martina Trevisan erano impegnati per giocarsi l’accesso al main draw. Ebbene, il 26enne faentino si è imposto con il punteggio di 6-1 4-6 7-6 (6) contro il giocatore di Ecuador Emilio Gomez (n.325 del ranking) in 2 ore e 28 minuti di partita. ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2019 : Laslo Djere conquista il torneo dopo due ore di battaglia contro Felix Auger-Aliassime : Il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro di Tennis viene vinto dal serbo Laslo Djere, che in finale si impone in due set con lo score di 6-3 7-5 sul canadese Felix Auger-Aliassime, che cede dopo due ore di aspra battaglia in un match giocato sulla terra rossa che sarebbe potuto anche andare al terzo parziale. Nel primo set i primi sei giochi vedono ben cinque break, con il serbo che riesce a tenere la battuta nel corso del quarto gioco. Avanti di un ...

Tennis - ATP Delray Beach : Radu Albot annulla tre match point e vince il torneo dopo tre ore di battaglia con Daniel Evans : Va a Radu Albot il torneo ATP 250 di Delray Beach: il Tennista moldavo ha sconfitto nell’atto conclusivo, al limite delle tre ore di gioco (più una sospensione per pioggia) in rimonta il britannico Daniel Evans con lo score di 3-6 6-3 7-6 (7), dopo aver annullato tre match point nel corso del tie break della partita decisiva. Nel primo set scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi allunga il britannico, che nel sesto game sale 4-2 e ...