Tennis | ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 | in doppio Andreas Seppi e Marco Cecchinato

Atp Tennis - Appendino : "Giocheremo nostre carte fino in fondo" : "C'è stato un grandissimo sostegno trasversale e questo ha reso la candidatura più forte, è stato un gioco di squadra e quando si riesce a fare squadra i risultati si raggiungono. Adesso ci giochiamo ...

Tennis - Atp Finals : c'è la firma di Tria - Torino torna a sognare : Ha firmato anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Era l'ultimo passaggio. Ora il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento alla candidatura di Torino all'organizzazione delle Atp Finals dal 2021 ...

Tennis : Zaia - 'bene finanziamento ATP - ma governo sostenga Cortina-Milano 2026' : Venezia, 8 mar. (AdnKronos) - "Apprendo del finanziamento del governo per le finali Atp in Piemonte e ribadisco ciò che ho detto poche settimane fa. Fa bene il governo a decidere di sostenere i grandi eventi sportivi, ma è altrettanto vero che, a fronte di questo finanziamento non si possono trascur

Tennis - Atp Finals a Torino : firmato il decreto di candidatura - attesa per la decisione : ROMA - Una nota di Palazzo Chigi annuncia ufficialmente che sono stati stanziati " 78 milioni di euro per le finali Atp a Torino ". Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo ...

Tennis - al via l’ATP Master 1000 : Indian Wells 2019 in diretta su Sky : Il grande Tennis è pronto a sbarcare anche quest’anno su Sky e punta a emozionare i tantissimi appassionati dello sport con la racchetta. La stagione 2019 del circuito ATP Masters 1000 anche quest’anno sarà disponibile in esclusiva sulla pay Tv: si parte con l’Indian Wells per concludere il percorso a novembre con le ATP Finals […] L'articolo Tennis, al via l’ATP Master 1000: Indian Wells 2019 in diretta su Sky è ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in doppio Fabio Fognini farà coppia con Novak Djokovic! : La coppia che non ti aspetti si è iscritta al tabellone di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: il nostro Fabio Fognini farà coppia negli States con il numero uno al mondo in singolare, il serbo Novak Djokovic. Per quanto riguarda i Tennisti italiani, presente anche la coppia formata da Marco Cecchinato ed Andreas Seppi. Nei match di primo turno Fognini e Djokovic affronteranno la coppia formata dal francese Jeremy Chardy e dal ...

Tennis - Adriano Panatta : “Capisco le complicazioni sulle ATP Finals in Italia”. Luigi Di Maio : “Lavoriamo all’obiettivo” : Continua a tenere banco la questione della sede delle ATP Finals dal 2021 in avanti, e in particolare tutto ciò che si riferisce alla candidatura di Torino per ospitarle in un arco di tempo di cinque anni, una volta terminata l’attuale era di Londra. In particolare, sono un esponente della politica e uno dello sport a parlarne. Sul fronte politico, è Luigi Di Maio, attuale vicepremier, a dare un segnale, condividendo un messaggio della ...

Tennis - ATP Finals Torino. Parla Appendino : “Il Governo va avanti con la candidatura” : Non è ancora detta l’ultima parola. Sembrava tutto finito, invece una nuova porta si è riaperta. Oggi infatti il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha Parlato per quanto riguarda le ATP Finals di Tennis che dal 2021 al 2025 si sarebbero dovute disputare nel capoluogo piemontese. Queste le parole come riportate dall’ANSA: “C’è l’interesse del Governo ad andare avanti. Ringrazio il Ministro Di Maio. Siamo positivi sul ...

Tennis - Ranking ATP (4 marzo) : Novak Djokovic in vetta - Federer n.4 - Tsitsipas top-10 - Cecchinato n.1 azzurro : Ci sono alcuni cambiamenti nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue ...

Tennis - ATP San Paolo 2019 : Guido Pella si sblocca e conquista il primo titolo. Il giovane Garin sconfitto in due set : Missione compiuta per l’argentino Guido Pella. Il sudamericano, al quinto tentativo, ha conquistato il suo primo titolo in carriera aggiudicandosi la finale dell’ATP di San Paolo contro il giovane cileno Christian Garin (n.92 del mondo), al primo atto conclusivo nel circuito. Per il 28enne nativo di Bahia Blanca (n.48 ATP) un successo significativo che gli varrà anche il best ranking a partire da domani (n.34). Nel primo set si va un ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : il ritorno al successo di Nick Kyrgios - batte Alexander Zverev e conquista il suo quinto titolo : Nick Kyrgios completa la settimana perfetta, conquistando il torneo ATP 500 di Acapulco. L’australiano ha sconfitto in finale il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. quinto titolo in carriera per il giocatore di Canberra, sceso fino alla posizione numero 72 del ranking mondiale. Kyrgios torna a mettere il proprio nome su un torneo ATP dopo quello di Brisbane del gennaio 2018 ed ...

Tennis - ATP San Paolo 2019 : Guido Pella affronterà Christian Garin nella finale del torneo : Il torneo ATP 250 di San Paolo, in Brasile, vedrà una finale tutta sudamericana: nelle semifinali sulla terra battuta indoor brasiliana l’argentino Guido Pella, numero tre del seeding, ha battuto il serbo Laslo Djere, mentre il cileno Christian Garin ha superato il norvegese Casper Ruud. L’argentino Guido Pella, testa di serie numero 3, elimina il serbo Laslo Djere con un duplice tie break (12-10 il primo, 7-1 il secondo) in poco ...