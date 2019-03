Tav | Salvini | con questa opposizione ne facciamo 16 di Torino-Lione

Salvini : "Tav? Discussione utile al governo" : Milano, 10 mar., AdnKronos, - La Discussione sulla Tav "di questi giorni molto probabilmente serve al governo e al Paese, perché è chiaro che se non aprono i cantieri l'economia non riparte". A dirlo, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della scuola politica della Lega a Milano sul dibattito sulla Tav Torino-Lione. Salvini ha quindi ...

Salvini : "Tav? Discussione utile al governo" : La Discussione sulla Tav "di questi giorni molto probabilmente serve al governo e al Paese, perché è chiaro che se non aprono i cantieri l'economia non riparte ". A dirlo, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini , a margine della scuola politica della Lega a Milano sul dibattito sulla Tav Torino-Lione. Salvini ha quindi ...

Tav - vox tra attivisti e porTavoce M5s : “Chi vince tra Di Maio e Salvini? Conte. No all’opera ma il governo non deve cadere” : “Il vero vincitore del braccio di ferro Salvini-di Maio? Il premier Conte”. Una frase comune tra gli attivisti del Movimento Cinque Stelle che hanno partecipato alla tappa milanese del Villaggio Rousseau. Tra i corridoi della Fondazione Stelline, gli attivisti esaltano il ruolo di mediatore del Presidente del Consiglio. “Sono due attori, ognuno sta facendo la sua parte, ma in questo momento Di Maio la sta recitando meglio” racconta un altro ...

Tav - ora Salvini dovrebbe rispettare l’analisi costi benefici e dire No. Invece continua col celodurismo : di Riccardo Ricci Sono un simpatizzante M5S e mi fa abbastanza girare le balle vedere Matteo Salvini che, dopo essersi rifatto una verginità grazie al M5S ed essere andato al governo obtorto collo grazie a una legge elettorale infame fatta dai piddini, ora si mette a fare il bullo e ad atteggiarsi a capo del governo per far vedere che ce l’ha duro come ce l’aveva il suo capo storico, l’Umberto. Anche io, come credo tanti altri ...

Tav - Di Maio : “Chi ha vinto tra me e Salvini? Non è una partita di calcio. Basta folklore - serve tranquillità” : “Non è una partita di calcio, qui stiamo parlando di governare il paese quindi Basta con il folclore, quello che mi interessa è tornare a occuparmi delle cose importanti”. Così il ministro del lavoro Luigi Di Maio, ospite del villaggio Rousseau a Milano, ha commentato lo scontro sul tema Tav all’interno del governo della scorsa settimana. “L’obiettivo nostro è dare tranquillità a questo paese dando soluzioni a problemi importanti” L'articolo ...

Tav - gare al via come previsto. Ecco perché ha vinto Salvini : La procedura di gara può partire, sia pure in una fase iniziale di preselezione. E i fondi Ue sono salvi, almeno per ora. Telt farà quello che aveva in programma di fare. Con tanto di «clausola di dissolvenza», vale a dire «la facoltà per la stazione appaltante in qualunque momento di non dare seguito alla procedura senza che ciò generi oneri per la stazione appaltante stessa né per gli Stati»...

Tav - Conte : "L'analisi costi-benefici ha retto allo stress test di Salvini | I dati sono chiari" : A "Il Fatto Quotidiano" il premier spiega che "finché ci sarò io a Palazzo Chigi non permetterò a nessuno di deviare le mie decisioni per ragioni di parte, ideologiche o affaristiche".

Tav - il «trucco» giuridico di Conte che mette d’accordo Salvini e Di Maio : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Conte informa Macron e Juncker delle novità...

Matteo Salvini - Tav per forza : "Ho un sondaggio in mano". I numeri che svelano il bluff d iConte e Di Maio : Quello di Giuseppe Conte, di Luigi Di Maio e dei grillini sulla Tav è un bluff. E Matteo Salvini lo svela con poche, rapide mosse. All'ora di pranzo si presenta in tv a Sky Tg24 e assicura: "Andiamo avanti, l'Alta velocità si farà. Abbiamo sei mesi di tempo per trovare un accordo coi 5 Stelle". Legg

Tav - Salvini : "Conte da solo non riuscirà a fermarla" : Il vicepremier Matteo Salvini, spesso critico quando si tratta di sondaggi, si è armato di telefonino per illustrare al Corriere Della Sera quanto i sondaggi gli diano ragione sulla Tav: la gran parte degli italiani, secondo i dati diffusi da Swg, è favorevole alla discussa opera.Guardi qui. Swg ha fatto un sondaggio. I favorevoli alla Tav in Italia sono il 58%, i contrari soltanto il 16%. Nella Lega i sì sono al 75%, ma anche tra i 5 Stelle, ...

Matteo Salvini - il retroscena : "I grillini? Meglio se sto zitto perché...". Tav - altro che tregua : Conte balla : "Meglio se sto zitto". Matteo Salvini era già scuro in volto all'ora di pranzo, quando davanti alle telecamere di Sky Tg24 ha commentato funereo il "compromesso" del premier Giuseppe Conte sulla Tav con un laconico "farò di tutto per realizzare l'alta velocità". L'umore del leader della Lega non è m

Tav - Salvini vince e minimizza per evitare la crisi : Inoltre, messaggi di auguri "da tutte le parti del mondo", come dice la canzone: Conte, Berlusconi, persino Di Maio . Il punto è che il compromesso trovato da Conte, sulla Tav vuol dire che i bandi ...