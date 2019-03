TAV | Roberto Fico il suo pensiero che rispecchia l’identità del vero Movimento 5 Stelle

TAV - Roberto Fico : "È una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle". E tira in ballo Sergio Mattarella : Il no alla Tav è "una battaglia identitaria del Movimento 5 stelle", ha avvertito il presidente della Camera, Roberto Fico, non è una questione ideologica. Tuttavia, ha insistito, "la legislatura è saldamente in piedi" e "se anche dovesse accadere qualcosa, la parola passerà al presidente della Repu

TAV - Roberto Fico : 'È una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle'. E tira in ballo Sergio Mattarella : Il no alla Tav è 'una battaglia identitaria del Movimento 5 stelle ', ha avvertito il presidente della Camera, Roberto Fico , non è una questione ideologica. Tuttavia, ha insistito, 'la legislatura è ...

'Il no alla TAV è una battaglia identitaria del M5S' - così Roberto Fico - : Napoli, 9 mar., askanews, - Il 'no' alla Tav Torino-Lione 'non è un atto ideologico', ma una 'battaglia identitaria' del Movimento 5 Stelle e per questo motivo, 'comprendo bene la durezza' dello ...

TAV - Roberto Fico : “No è battaglia identitaria del M5s”. Casaleggio : “Nessuna crisi di governo” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea come il no alla Tav sia una "battaglia identitaria" del Movimento 5 Stelle e non una decisione solamente ideologica. Davide Casaleggio assicura che, a suo parere, non c'è nessuna crisi di governo. Così come fa anche il ministro delle Politiche Agricole Centinaio.Continua a leggere

Roberto Fico : 'Eravamo No TAV prima di essere M5S. È una battaglia identitaria' : Ma è assolutamente falso che il Governo, e in particolare la mia forza politica, stia valutando la scelta sul Tav, e quindi su tutto quello che ne consegue, sulla base della tenuta della mia giunta". ...

Roberto Fico : "Eravamo No TAV prima di essere M5S. È una battaglia identitaria" : La battaglia No Tav sta restituendo compattezza al Movimento 5 stelle. Le voci dissonanti rispetto alla linea indicata da Luigi Di Maio sono poche e gli ortodossi, guidati da Roberto Fico, sono sempre più convinti che non ci siano passi indietro possibili. Il presidente della Camera, a Napoli per un convegno, ha spiegato che il no alla Tav "non è un atto ideologico" ma "una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle".Il Movimento ...

Roberto Calderoli : “Ho il cancro da sei anni - sTAVolta ho avuto la sensazione di non farcela” : Roberto Calderoli, senatore della Lega, racconta al Corriere della Sera la sua battaglia contro il cancro che va avanti da più di sei anni e il suo ultimo intervento, a gennaio: "Questa volta ho avuto la sensazione di non farcela”. Sei anno in cui l'impegno politico non è mai stato messo in secondo piano: "Appena avevo un po’ di energie tornavo in prima fila. Poco importa se sotto la giacca tenevo nascosti i drenaggi".Continua a leggere

Roberto Fico da Fazio : "Il M5S è sempre stato no TAV" : Nel giorno del terzo anniversario del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che è colui che più si sta battendo nella ricerca della verità su questo caso, è stato ospite di Fabio Fazio nella puntata di "Che tempo che fa" e proprio questo è stato l'argomento di partenza dell'intervista. Fico ha detto:"C'è da andare avanti senza fermarsi. Ringrazio la procura di Roma, che ha fatto un ...

"M5S è No TAV". Roberto Fico contrario al referendum sulla Torino-Lione : "Movimento nato per fermare l'opera" : "Il Movimento 5 Stelle è contro il referendum" sul Tav Torino-Lione. In un'intervista al Fatto Quotidiano il presidente della Camera Roberto Fico si schiera contro l'ipotesi di sottoporre al popolo la decisione sull'opera che divide la maggioranza, con la Lega favorevole e i 5 Stelle contrari.Il più ortodosso dei pentastellati, quello che viene considerato il più ancorato alle origini dei meet-up e al primo M5S, chiarisce ...