Tav | Riccardo Molinari avverte Luigi Di Maio | Spero che non avvenga M5s

Isola Dei Famosi 2019 - Ot Tav a puntata : Fabrizio Corona bullizza Riccardo Fogli! : Isola Dei Famosi 2019 , Ottava puntata : Fabrizio Corona , tramite un collegamento, svela a Riccardo Fogli di avere le prove del tradimento della moglie. L’ex re dei paparazzi è perfido e bullizza il cantante. Alvin consola l’uomo in lacrime. Isola Dei Famosi 2019 , Ottava puntata : In Palapa tra i naufraghi c’è alta tensione. Jeremias minaccia di querelare Aaron! Rodriguez eliminato, raggiunge l’ Isola che non c’è, ma ...

Isola dei Famosi 2019 - otTava puntata in diretta : Corona dà del cornuto a Riccardo - lui gli rinnova il duello : Jeremias, Marina, Luca - ottava puntata Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 si avvia verso le decisive battute finali con l’ottava puntata. Qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto dell’ottava ...