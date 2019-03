Tav | il vero motivo per cui il governo si è salvato | l' ultima mossa disperata di Di Maio

Cos'ha fatto davvero il governo con la Tav - spiegato : Perché tutto questo? Secondo la maggior parte degli osservatori, quello del governo è stato un tentativo di evitare una sconfitta politica al M5S in vista delle elezioni europee del prossimo 26 ...

Cos’ha fatto davvero il governo con la Tav - spiegato : Perché si sta parlando di un “cavillo” che ha evitato una sconfitta al M5S, e perché il rinvio annunciato non sembra essere un vero rinvio

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : è vero che sul Tav cambia tutto per mini-Tav e nuova analisi costi-benefici? : E’ vero che sul Tav cambia tutto perché adesso arrivano il mini-Tav e la nuova analisi costi-benefici? E’ vero che la Corte di Appello di Bologna ha dimezzato la pena a un assassino per l’attenuante della “tempesta emotiva”? E’ vero che i sindacalisti non hanno nessun privilegio pensionistico? E’ vero che il governo dei barbari e il ministro leghista Marco Bussetti hanno cancellato la storia ...

Ora il governo litiga davvero sulla Tav : Uno dei cantieri della linea ferroviaria che dovrebbero collegare Torino e Lione (foto: MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images) L’alleanza di governo Lega-5 stelle è a un bivio e si rischia la crisi di governo. Per davvero, questa volta. I due azionisti di maggioranza dell’esecutivo gialloverde hanno idee opposte sul Tav, il treno ad alta velocità che dovrebbe collegare Torino e Lione, e al momento non riescono a trovare un compromesso. ...

Il Governo rischia davvero di cadere sul Tav? : Il vertice sulla realizzazione della tratta del TAV Torino - Lione a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini e Toninelli non poteva essere risolutivo e la questione resterà ancora in sospeso: troppo distanti le posizioni e pochi margini di manovra per un possibile compromesso. Una crisi di Governo adesso, però, non sembra essere in discussione: proviamo a capire il perché.Continua a leggere

Fratelli di Crozza - i messaggi subliminali di Tria : ecco cosa pensa davvero di Di Maio - Tav e Salvini. L’imitazione è imperdibile : Un esilarante Crozza nei panni del ministro Giovanni Tria nell’ultima puntata Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Il ministro commenta a suo modo i fatti di attualità politica che l’hanno visto protagonista negli ultimi giorni, dal suo appoggio alla Tav fino alle accuse alla Germania e mostra per la prima volta di avere una sua opinione. O quasi L'articolo Fratelli di Crozza, i messaggi subliminali di ...

Huawei P30 Pro - sei davvero tu? Un prototipo sembra cambiare le carte in Tavola : Al MWC è stato avvistato un prototipo di Huawei P30 Pro, che però ha un design diverso rispetto alle indiscrezioni più recenti, con una tripla fotocamera posteriore. L'articolo Huawei P30 Pro, sei davvero tu? Un prototipo sembra cambiare le carte in tavola proviene da TuttoAndroid.

Osvaldo : 'Nella gara contro l'Hellas Verona Conte ribaltò il Tavolo e insultò tutti' : Dopo l'inaspettata sconfitta in Champions League con l'Atletico, la Juventus si rituffa in campionato con l'obiettivo di conquistare altri tre punti contro il Bologna. Il doppio ex Pablo Daniel Osvaldo, nell'intervista rilasciata al canale ufficiale della Serie A, ha ricordato i suoi trascorsi nei due club. Quando l'ex attaccante, ora musicista, era un tesserato del Bologna aveva come allenatore Sinisa Mihajlovic, il quale sapeva come far ...

Tav congelata - scelta da brividi. Uggè : ' L'export trascina l'Italia - vogliamo davvero fermarlo?' : ... la politica si impadronisce di un tema e ne fa una sua bandiera , che si fa fatica ad ammainare, dopo, e utilizza, poi, strumenti tecnici per scaricare su terzi la scelta politica. Peccato, perché ...

Toninelli : «Tav solo sospesa. In Italia nessuna opera è bloccata». Ecco perché non è vero : Il ministro delle Infrastrutture a 24 Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino: la Torino-Lione saràcompletata tra 15 anni, i benefici si vedranno tra 70, dico che non è una priorità. Il presidente del Piemonte Chiamparino scrive al consiglio regionale: verificare possibilità di consultazione popolare. Salvini: siamo sempre favorevoli ai referendum...

Toninelli : «Tav solo sospesa. In Italia nessuna opera è bloccata». Ecco perché non è vero : «In un paese che ha visto 43 morti a Genova e la strada statale E45 chiusa da un magistrato - si chiede il ministro - come può la politica decidere di impiegare quasi tutti i soldi che ha a ...

Toninelli : Tav solo sospesa - codice contratti pubblici vero male assoluto : Il ministro delle Infrastrutture a 24 Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino: la Torino-Lione saràcompletata tra 15 anni, i benefici si vedranno tra 70, dico che non è una priorità. Il presidente del Piemonte Chiamparino scrive al consiglio regionale: verificare possibilità di referendum...

Toninelli : Tav solo sospesa - codice contratti pubblici vero male assoluto : «In un paese che ha visto 43 morti a Genova e la strada statale E45 chiusa da un magistrato - si chiede il ministro - come può la politica decidere di impiegare quasi tutti i soldi che ha a ...

Tav : Bauli (Confindustria Verona) - 'congelare l'investimento mi lascia sconfortato' : Verona, 21 feb. (AdnKronos) - "Cinquantamila posti di lavoro tanto vale la TAV. Per un Paese in recessione è l'unica analisi costi/benefici che dovrebbe contare". Lo sottolinea all'Adnkronos il presidente di Confindustria Verona, Michele Bauli. "Congelare l'investimento mi lascia sconfortato. Siamo