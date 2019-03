Tav | Giuseppe Conte e Luigi Di Maio salvati dal lodo Siri | il colpo di genio

Giuseppe Conte - raffica di lettere sulla Tav. "Vedrò Macron e Juncker - ora viene il difficile" : Giuseppe Conte si dice "molto soddisfatto" dalla risposta di Telt alla sua lettera sulla Tav Torino-Lione, quella in cui chiede alla società italo-francese di non prendere impegni vincolanti e irreversibili che comportino oneri per lo Stato Italiano, ma di preservare i finanziamenti europei per l'opera. Ammette che "ora viene il difficile" e rivela in un'intervista al Fatto Quotidiano di aver inviato altre lettere per prendere contatto in ...

Tav - Giuseppe Conte : “Non sono un pagliaccio - non mi faccio influenzare” : Il Presidente del Consiglio torna sulla questione TAV e spiega il modo in cui ha "tenuto la linea" malgrado le pressioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Abbiamo parlato per cinque mesi agli italiani dell' analisi costi-benefici e poi la cestiniamo? Io non sono un pagliaccio, non posso prendere in giro gli italiani".Continua a leggere

Sulla Tav non prendere impegni irreversibili. Giuseppe Conte pubblica la lettera a Telt : Giuseppe Conte pubblica su Facebook due lettere inviate a Telt, società incaricata della realizzazione della Torino - Lione, e alla Francia. "Lavoriamo in piena trasparenza" scrive il premier.Alla Telt il premier comunica di aver chiesto di "astenersi, con effetti immediati, da qualsiasi ulteriore attività che possa produrre ulteriori vincoli giuridici ed economici per lo Stato italiano con riguardo ai bandi di gara", in attesa ...

Tav - giravolta di Giuseppe Conte : "I bandi di gara non partiranno lunedì". Terrificante sospetto : zampino M5s : La telenovela Tav non finisce mai: "I bandi di gara non partiranno lunedì". Palazzo Chigi in una nota "corregge" l'indiscrezione lanciata dal sito del Sole 24 Ore sulla lettera inviata dal premier Giuseppe Conte alla Telt, la società italo-francese incaricata dei lavori dell'alta velocità Torino-Lio

Tav - Giuseppe Conte e l'indiscrezione clamorosa. "Clausola di dissolvenza" - la lettera top secret : si fa : Si sblocca la questione Tav. Secondo un'anticipazione del Sole 24 Ore, una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base dell'alta velocità Torino-Lione con la clausola di dissolvenza, che sarà motivata dal

Giuseppe Conte invia la lettera a Telt - avanti sulla Tav purché si possa tornare indietro : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Come anticipato ieri dall'Huffpost, è questa la strada che Giuseppe Conte ha deciso di percorrere per trovare una mediazione all'interno del Governo, in ...

Giuseppe Conte accoltella Luigi Di Maio sulla Tav? Retroscena : Tav - le parole pesantissime del premier : Non tutto è come sembra? Forse. Si parla di Giuseppe Conte e della sua presa di posizione in conferenza stampa, giovedì, a Palazzo Chigi. Una presa di posizione clamorosamente grillina. Il premier ha detto chiaro e tondo che, a suo parere, "la Tav così com'è non deve essere fatta". parole che a molt

Tav - assist di Giuseppe Conte ai grillini : "Così non si deve fare" - il governo può collassare : Lo ammette chiaro e tondo, Giuseppe Conte. Ammette l'ovvio: "Siamo oggettivamente a uno stallo" tra Lega e M5s. Così in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dove il premier è chiamato a fare il punto sul caso Tav che sta minando gli equilibri di governo: nelle ultime ore la situazione pare essere prec

Viavai a Palazzo Chigi. Giuseppe Conte nella war room della Tav : Palazzo Chigi è la war room della Tav. Nelle stanze del Governo da martedì mattina è iniziato un vertice permanente e a oltranza. Telefonate, incontri, contrattazioni. Dopo una notte tormentata e infruttuosa, per Giuseppe Conte è una giornata estremamente complessa, perché tra Lega e M5S non c'è accordo e si respira un clima di pre-crisi di Governo.Stamattina l'ambasciatore francese Christian Masset ha ...

Tav - Giuseppe Conte e la surreale nota dopo il vertice : "Abbiamo capito una cosa". Italia presa per i fondelli : Da Palazzo Chigi arriva un comunicato interlocutorio sulla Tav, a tratti sconcertante. Lo staff del premier Giuseppe Conte, dopo il fallimentare vertice di 5 ore con i suoi vice Luigi Di Maio (contrario all'alta velocità Torino-Lione) e Matteo Salvini (favorevole) finito alle 2 di notte, ammette il

Giuseppe Conte - mossa disperata sulla Tav : "Decido io - poi voi...". M5s nel sacco : "Decido io, poi starà a voi smentirmi o meno". Giuseppe Conte ha provato la mediazione, per 5 ore. Ma di fronte al muro del Movimento 5 Stelle, irremovibile sul no alla Tav, ha scelto di procedere con le maniere forti, cercando un'ulteriore sponda dalla Francia, a cui ha chiesto un confronto sui cos

Tav - il M5s minaccia Giuseppe Conte : 'Accordo? No - pronti a far cadere il governo' : Proprio in concomitanza del vertice sulla Tav che si è tenuto a Palazzo Chigi, al termine del quale Giuseppe Conte ha detto che siamo in 'dirittura d'arrivo' e ha escluso crisi di governo,, il M5s ...