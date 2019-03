Tav - Giorgetti detta la linea : "Non abbiamo mai parlato di crisi di governo: siamo responsabili e siamo sempre stati disponibili, e lo siamo oggi, a cedere qualcosa per il bene comune". Il sottosegretario alla presidenza del ...

Giorgetti detta la linea sulla Tav 'Per bloccare l opera serve un voto del Parlamento' : ROMA - 'Ricordatevi che per fermare definitivamente la Tav occorre un passaggio parlamentare perché si tratta di un Trattato internazionale approvato dal Parlamento e né Conte né il Cdm può prendere ...

Di Maio : "Le infrastrutture si devono fare". Giorgetti : "Stop alla Tav? Serve voto del Parlamento" : Giorgetti: 'Mai parlato di crisi, siamo responsabili' 'Non abbiamo mai parlato di crisi di governo: siamo una forza politica responsabile e siamo sempre stati disponibili, come lo siamo oggi, a ...

Tav - Giorgetti : stop solo con voto Camere : 16.30 "Per fermare definitivamente la Tav serve un passaggio parlamentare", dice il sottosegretario della Lega Giorgetti su Rai3. "La procedura di gara prevede che per 6 mesi non ci siano obblighi per le parti. Poi bisogna vedere il negoziato" con Ue e Francia e in caso di modifiche "si andrebbe in Parlamento". "Siamo convinti che l'opera sfrondata delle parti non utili sia nell'interesse del Paese",spiega Giorgetti, e spera che il decreto ...

Giancarlo Giorgetti a Mezz'ora in più : 'Solo il Parlamento può fermare la Tav' : La Lega è "disponibile a rivedere il progetto, non abbiamo mai parlato di crisi di Governo, siamo una forza politica responsabile. Abbiamo le nostre idee, restiamo convinti che quest'opera, sfrondata ...

Giorgetti : mai parlato di crisi di governo. Tav opera del futuro - solo il Parlamento può fermarla : Un altro mondo che potrebbe essere un riferimento per noi", dice poi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Giorgetti - Lega - : stop definitivo alla Tav solo con passaggio parlamentare : Roma, 10 mar., askanews, - 'Per fermare definitivamente la Tav serve un passaggio parlamentare, sovrano per queste decisioni'. Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo ...

Giancarlo Giorgetti a Mezz'ora in più : "Solo il Parlamento può fermare la Tav" : "Matteo Salvini non è tornato a cuccia, ha visto accogliere la proposta che ha messo sul tavolo. Tengo a precisare che per fermare definitivamente la Tav serve un passaggio parlamentare, non può né Conte né il Cdm, il Parlamento è sovrano su questo". A dirlo a Mezz'ora in più, su Raitre, è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che commenta l'editoriale di Marco ...

Tav - Giorgetti : “Serve mettersi al Tavolo - ma è difficile trovare una sintesi se ognuno va per conto suo” : “Penso che il Governo tutte le volte che si è trovato davanti a un problema si è messo al tavolo per discuterne e trovare una soluzione. L’importante è mettersi al tavolo perché se ognuno va per conto suo poi diventa difficile trovare una sintesi. Il tema della Tav non è stato definito in modo preciso nel contratto di Governo, adesso il problema deve essere gestito politicamente”. Così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla ...