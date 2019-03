Tav | Di Maio | M5S | rivendica lo stop | «Ma sugli altri cantieri cambiamo atteggiamento»

Tav - il «trucco» giuridico di Conte che mette d’accordo Salvini e Di Maio : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese...

Il sondaggio che fa tremare Di Maio : “Cinque Stelle favorevoli alla mini Tav” : C’è un sondaggio che svela il vero motivo per il quale Matteo Salvini ancora fino a oggi ha detto di voler risolvere la disputa sulla Tav con un referendum. Perché quando questa storia dei bandi, che partono sotto un nome diverso, finirà, bisognerà comunque decidere se l’Alta velocità si farà o meno. È un sondaggio Swg che certifica un risultato i...

A che punto è il braccio di ferro tra Di Maio e Salvini sulla Tav : sulla Tav si va verso il rinvio dei bandi di gara per sei mesi. E' quanto affermano fonti qualificate del Governo e quanto scrive la viceministro all'Economia Laura Castelli su Facebook. Dopo la tensione dei giorni scorsi, oggi Matteo Salvini e Luigi Di Maio usano toni più concilianti. "Rimango convinto che si debba fare per collegarci al resto dell'Europa. Però non è né questo né altro che mette in discussione un ...

Tav - Salvini e Di Maio : vincono italiani : "Oggi abbiamo ottenuto un grande successo, il rispetto del contratto di governo-commenta Di Maio-Non è il successo di una parte politica, ma degli italiani". E ringrazia Conte "per il lavoro fatto". ...

Tav - Di Maio a Salvini : basta folklore ora avanti con responsabilità : "Dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità. Non si può pensare di continuare con la narrazione della crisi". Lo dice Luigi Di Maio, facendo riferimento, in una diretta Facebook, alle ...

Tav - Di Maio a Salvini : "Basta folklore" : ANSA, - ROMA, 9 MAR - "Dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità. Ma il Paese ha bisogno di tranquillità: non si può pensare di continuare con la narrazione della crisi. 'Andiamo fino ...

Tav - Salvini e Di Maio : vincono italiani : 17.57 "Non c'è nessuno che vince o che perde, la Lega governa perché vincano gli italiani". Lo afferma il vicepremier Salvini commentando la vicenda Tav. "Oggi abbiamo ottenuto un grande successo, il rispetto del contratto di governo-commenta Di Maio-Non è il successo di una parte politica, ma degli italiani". E ringrazia Conte "per il lavoro fatto". L'analisi sulla Tav,ricorda, "ha più costi che benefici".Non potevamo permettere che lunedì ...

Tav - Conte annuncia il rinvio dei bandi di gara. Di Maio : crisi risolta : La lunga telenovela sulla Tav si arricchisce di un nuovo episodio. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato il rinvio dei bandi sulla costruzione dell'opera. Con un lungo messaggio ...

Tav. DI Maio 'La situazione si è risolta'. Ma Salvini dice 'Farò di tutto perché si faccia'.' : ROMA - 'Sulla Tav la situazione si sta risolvendo positivamente. scrive su Facebook Luigi Di Maio - Quindi ora parliamo di altro e andiamo avanti. Andiamo avanti con altre opere, con Quota 100, con ...

Tav - il Governo rinvia i bandi. Di Maio : 'Crisi risolta' : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà ...

Tav - rinviati di sei mesi i bandi. Di Maio : 'Il caso si sta risolvendo. Andiamo avanti' : rinviati di sei mesi i bandi per la Ta v. Lo fa sapere la viceministro dell'Economia, Laura Castelli dopo che da Palazzo Chigi ha mandato una lettera alla Telt , Tunnel Euralpin Lyon Turin, la società che gestisce i lavori dell'alta velocità Torino-Lione. La Telt ha detto che ...

Tav - Luigi Di Maio si copre di ridicolo : "Mi pare che..." - come prova a far fessi i leghisti : "La situazione si sta risolvendo positivamente". Luigi Di Maio esulta su Facebook sulla Tav, omettendo una piccola questione: la decisione di rinviare i bandi di gara dell'alta velocità Torino Lione, il cui via era previsto per lunedì, suona più come una mossa per guadagnare tempo che per districare