Tav | Conte | L' analisi costi-benefici ha retto allo stress test di Salvini | I dati

Tav - rinvio bandi a dopo Europee. Lunedì solo avis de marchés. Conte : “Soprassediamo” : Si va verso un rinvio per i bandi dei lavori per la Tav, a dopo le elezioni Europee. Lunedì al consiglio di amministrazione della Telt (l'azienda Tunnel Euralpin Lyon Turin, di proprietà al 50% dello Stato francese e al 50% delle Ferrovie dello Stato Italiane) si darà il via libera solo alla pubblicazione degli "avis de marchés", cioè gli inviti alle imprese a presentare le proprie candidature. E' quanto afferma la società Telt nella sua ...

Tav - l'escamotage giuridico di Conte che mette d'accordo Di Maio e Salvini : La botte piena e la moglie ubriaca. Quando la situazione sembrava stesse per precipitare, a ridosso della scadenza dei bandi, con un abile gioco di prestigio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Tav - mediazione di Conte fa esultare sia Lega che M5s : “Opera è partita”. “6 mesi per fermarla”. Lo scontro è solo rinviato : “I bandi partono”, dice la Lega. “Partiranno tra sei mesi solo se ci sarà l’ok italiano a un’opera in toto ridiscussa”, ribattono dal M5s. Tutti esultano e lo scontro interno al governo sul Tav è solo rinviato. È il frutto dell’escamotage giuridico e lessicale trovato dal premier Giuseppe Conte per mediare tra le due posizioni e scongiurare una crisi. Al Carroccio piace la parte della lettera di Telt in cui si dice ...

Tav - il «trucco» giuridico di Conte che mette d’accordo Salvini e Di Maio : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Conte informa Macron e Juncker delle novità...

Acrobazia linguistica sui bandi Tav. E Conte diventa «l'uomo che sussurrava ai cavilli» : «In 30 anni che seguo la politica - continua - di cui 20 ormai per lavoro, non ho mai visto uno spettacolo così sbrindellato». Addetti ai lavori e non, le note a margine della dichiarazione di Conte ...

Matteo Salvini - Tav per forza : "Ho un sondaggio in mano". I numeri che svelano il bluff d iConte e Di Maio : Quello di Giuseppe Conte, di Luigi Di Maio e dei grillini sulla Tav è un bluff. E Matteo Salvini lo svela con poche, rapide mosse. All'ora di pranzo si presenta in tv a Sky Tg24 e assicura: "Andiamo avanti, l'Alta velocità si farà. Abbiamo sei mesi di tempo per trovare un accordo coi 5 Stelle". Legg

Tav - Salvini : "Conte da solo non riuscirà a fermarla" : Il vicepremier Matteo Salvini, spesso critico quando si tratta di sondaggi, si è armato di telefonino per illustrare al Corriere Della Sera quanto i sondaggi gli diano ragione sulla Tav: la gran parte degli italiani, secondo i dati diffusi da Swg, è favorevole alla discussa opera.Guardi qui. Swg ha fatto un sondaggio. I favorevoli alla Tav in Italia sono il 58%, i contrari soltanto il 16%. Nella Lega i sì sono al 75%, ma anche tra i 5 Stelle, ...

Matteo Salvini - il retroscena : "I grillini? Meglio se sto zitto perché...". Tav - altro che tregua : Conte balla : "Meglio se sto zitto". Matteo Salvini era già scuro in volto all'ora di pranzo, quando davanti alle telecamere di Sky Tg24 ha commentato funereo il "compromesso" del premier Giuseppe Conte sulla Tav con un laconico "farò di tutto per realizzare l'alta velocità". L'umore del leader della Lega non è m

Giuseppe Conte - raffica di lettere sulla Tav. "Vedrò Macron e Juncker - ora viene il difficile" : Giuseppe Conte si dice "molto soddisfatto" dalla risposta di Telt alla sua lettera sulla Tav Torino-Lione, quella in cui chiede alla società italo-francese di non prendere impegni vincolanti e irreversibili che comportino oneri per lo Stato Italiano, ma di preservare i finanziamenti europei per l'opera. Ammette che "ora viene il difficile" e rivela in un'intervista al Fatto Quotidiano di aver inviato altre lettere per prendere contatto in ...

Tav - Giuseppe Conte : “Non sono un pagliaccio - non mi faccio influenzare” : Il Presidente del Consiglio torna sulla questione TAV e spiega il modo in cui ha "tenuto la linea" malgrado le pressioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Abbiamo parlato per cinque mesi agli italiani dell' analisi costi-benefici e poi la cestiniamo? Io non sono un pagliaccio, non posso prendere in giro gli italiani".Continua a leggere

Tav - Conte : 'Vedrò Juncker e Macron - i dati sono chiari' - : Dopo il via libera all'apertura degli avvisi di gara con la clausola di dissolvenza, il premier in un colloquio con il Fatto Quotidiano si dice soddisfatto dell'accordo raggiunto. "Non permetterò a ...