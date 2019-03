Spoiler Il Paradiso delle signore al 16 marzo | Marta ritorna a Villa Guarnieri

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Arrivano le nuovissime anticipazioni settimanali de "Il", la nota soap Rai ambientata in un immaginario centro commerciale della Milano anni '60. Le trame in questione si riferiscono agli episodi che andranno in onda su Rai 1 dall'11 al 15, dal lunedì al venerdì alle 15.30. Questa settimana, al centro di tutte le vicende delci saranno la partenza di Elena per la Sicilia, le macchinazioni di Oscar per ostacolare la fuga di Clelia e la preoccupazione die Nicoletta per la ricaduta di Riccardo nella sua dipendenza agli oppiacei.La partenza di Elena Le nuove anticipazioni de "Il" ci segnalano che Elena deciderà dire in Sicilia con sua madre e le ragazze delsi impegneranno ad acquistarle un bellissimo regalo d'addio. Oscar instillerà il dubbio in Silvia, rivelandole che Luciano sta per fuggire con Clelia ...

