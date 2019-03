Speed skating | Finale Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 | pioggia di record del mondo

Speed skating - Finali Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : Francesca Lollobrigida prova a trionfare nella mass start : Le Finali della Coppa del Mondo di Speed skating si terranno domani e domenica sul rapidissimo ovale di Salt Lake City, che ha visto otto dei dieci attuali record del Mondo su singole distanze, ovvero tutti i cinque tra gli uomini e tre tra le donne, con i primati sui 3000 e sui 5000 femminili stabiliti nello scorso fine settimana a Calgary dalla ceca Martina Sablikova. Va ricordato che le Finali assegnano punti doppi in classifica e che ...

Speed skating - Mondiali all-round Calgary 2019 : oro della ceca Martina Sablikova e record del mondo sui 5000 metri! : La seconda ed ultima giornata dei Mondiali all-round di Speed skating in corso a Calgary, in Canada, vede la rimonta e la vittoria della ceca Martina Sablikova, che compie una vera e propria impresa firmando, dopo quello di ieri sui 3000, il record del mondo anche sui 5000 metri, che già le apparteneva, in 6’42″01 (prec. 6’42″66), limando anche oltre tre secondi al record della pista (prec. 6’45″73 Esmee ...

Speed skating - Mondiali all-round Calgary 2019 : in testa dopo la prima giornata Miho Takagi e Patrick Roest : La prima giornata dei Mondiali all-round di Speed skating in corso a Calgary, in Canada, si chiude con la nipponica Miho Takagi in testa tra le donne e l’olandese Pavel Kulizhnikov primo tra gli uomini. Al termine delle prime due prove, su 500 e 3000 al femminile e su 500 e 5000 al maschile, risultano nelle retrovie gli azzurri Nella classifica femminile in testa c’è la nipponica Miho Takagi con un totale di 77.246, davanti alla ceca ...

Speed skating - Mondiali all-round Calgary 2019 : Sven Kramer per il decimo titolo - Miho Takagi per la conferma : Scatteranno domani a Calgary, in Canada, i Mondiali allround di Speed skating: 24 uomini ed altrettante donne si daranno battaglia per i due titoli iridati: domani si gareggia sui 500 e sui 3000 nella competizione femminile e sui 500 e sui 5000 per quella maschile, mentre domenica 1500 e 5000 per le donne e 1500 e 10000 per gli uomini. Dopo aver vinto l’argento lo scorso fine settimana ai Mondiali sprint di Speed skating, la nipponica Miho ...

Speed skating - Mondiali all-round 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Sono appena andati in archivio i Mondiali sprint ed ora è già tempo di pensare ai Mondiali allround di Speed skating: a Calgary i 48 atleti migliori al mondo (24 uomini ed altrettante donne) si daranno battaglia per le tre medaglie iridate. Per l’Italia hanno ottenuto la qualifica Francesca Lollobrigida e Noemi Bonazza tra le donne e per gli uomini Andrea Giovannini e Michele Malfatti, mentre Davide Ghiotto è la terza riserva. Sabato 2 ...

Speed skating - Mondiali sprint Heerenveen 2019 : titoli per Nao Kodaira e Pavel Kulizhnikov. 21° David Bosa : La seconda ed ultima giornata dei Mondiali sprint di Speed skating disputati ad Heerenveen, in Olanda, si chiude con i successi della nipponica Nao Kodaira tra le donne e del russo Pavel Kulizhnikov tra gli uomini. Al termine delle ultime due prove, su 500 e 1000 metri, le medesime di ieri, l’unico azzurro in gara, David Bosa, è 21° sui 26 concorrenti che hanno completato le quattro gare. Nella classifica femminile l’oro va alla ...

Speed skating - Mondiali sprint Heerenveen 2019 : titoli per Nao Kodaira e Pavel Kulizhnikov. 21° David Bosa : La seconda ed ultima giornata dei Mondiali sprint di Speed skating disputati ad Heerenveen, in Olanda, si chiude con i successi della nipponica Nao Kodaira tra le donne e del russo Pavel Kulizhnikov tra gli uomini. Al termine delle ultime due prove, su 500 e 1000 metri, le nedesime di ieri, l’unico azzurro in gara, David Bosa, è 21° sui 26 concorrenti che hanno completato le quattro gare. Nella classifica femminile l’oro va alla ...

Speed skating - Mondiali sprint Heerenveen 2019 : dopo la prima giornata in testa Nao Kodaira e Pavel Kulizhnikov. 23° David Bosa : La prima giornata dei Mondiali sprint di Speed skating in corso ad Heerenveen, in Olanda, si chiude con la nipponica Nao Kodaira in testa tra le donne ed il russo Pavel Kulizhnikov primo tra gli uomini. Al termine delle prime due prove, su 500 e 1000 metri, che verranno replicate domani, l’unico azzurro in gara, David Bosa, è 23° su 28 concorrenti. Nella classifica femminile in testa c’è la nipponica Nao Kodaira con un totale di ...

Speed skating - Mondiali sprint Heerenveen 2019 : i favoriti per il titolo iridato sull’ovale olandese : Ci sarà la conferma per il campione uscente, il norvegese Håvard Lorentzen? Di certo non potrà farlo al femminile l’olandese Jorien ter Mors, out per l’intervento al ginocchio che le ha fatto saltare la stagione: stiamo parlando dei Mondiali sprint di Speed skating che si disputeranno domani e domenica a Heerenveen, in Olanda. Il norvegese Håvard Lorentzen è fresco argento nei 500 metri iridati, mentre sui 1000 è finito quarto, per ...

Speed skating - Mondiali juniores Baselga di Piné 2019 : Laura Peveri e Francesco Betti illuminano la rassegna iridata : Sono loro, Laura Peveri e Francesco Betti, ad aver illuminato i Mondiali juniores di Speed skating andati in scena nel fine settimana a Baselga di Piné: l’azzurrina, attesissima nella mass start, ha centrato il bersaglio grosso, vincendo la medaglia d’oro, mentre il suo compagno di squadra ha centrato due bronzi, sfiorando in entrambi i casi l’argento, nei 1500 metri e nell’allround. rassegna iridata da incorniciare per ...

Speed skating - Mondiali juniores Baselga di Piné 2019 : Laura Peveri e Francesco Betti illuminano la rassegna iridata : Sono loro, Laura Peveri e Francesco Betti, ad ever illuminato i Mondiali juniores di Speed skating andati in scena nel fine settimana a Baselga di Piné: l’azzurrina, attesissima nella mass start ha centrato il bersaglio grosso, vincendo la medaglia d’oro, mentre il suo compagno di squadra ha centrato due bronzi, sfiorando in entrambi i casi l’argento, nei 1500 metri e nell’allround. rassegna iridata da incorniciare per ...

Speed skating - Mondiali juniores Baselga di Piné 2019 : medaglia d’oro nella mass start femminile per Laura Peveri! : Si chiudono col botto per gli azzurrini i Mondiali juniores di Speed skating: a Baselga di Piné nell’ultimo dei tre giorni di gare, quello più atteso per i nostri colori data la presenza nel programma delle mass start, Laura Peveri centra l’oro ed il titolo iridato di categoria. L’Italia chiude così la rassegna con tre medaglie, dopo i due bronzi di Francesco Betti. nella mass start femminile magnifico successo di Laura Peveri, ...

Speed skating - Mondiali juniores Baselga di Piné 2019 : magnifico bronzo di Francesco Betti nell’allround! : Seconda giornata dei Mondiali juniores di Speed skating, scattati ieri a Baselga di Piné, sull’anello dove soltanto la scorsa settimana erano andate in scena le Finali di Coppa del Mondo di categoria, e seconda medaglia per l’Italia: Francesco Betti, dopo il terzo posto nei 1500 metri di ieri bissa la medaglia di bronzo nella graduatoria allround, sfiorando anche l’argento (distante appena 54 centesimi di secondo nella gara ...

Speed skating - Mondiali juniores Baselga di Piné 2019 : magnifico bronzo di Francesco Betti nei 1500 metri! : Iniziano col botto i Mondiali juniores di Speed skating, che sono scattati oggi a Baselga di Piné, sull’anello dove soltanto la scorsa settimana erano andate in scena le Finali di Coppa del Mondo di categoria: Francesco Betti centra una magnifica medaglia di bronzo nei 1500 metri, sfiorando anche l’argento, distante appena 11 millesimi. Il nuovo campione del mondo di categoria sulla distanza al maschile è il sudcoreano Jaewon Chung, ...