Spazio | l’astronauta Samantha Cristoforetti | “La Crew Dragon è una novità importante

meteoweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) “Viaggeremo più comodi e lavoreremo meglio“: lo ha dichiarato l’astronautain un’intervista a Repubblica, in riferimento al viaggio dellaSpaceX, che ha concluso con successo il suo primo volo di prova rientrando sulla Terra dopo avere attraccato autonomamente alla Stazione Spaziale Internazionale. “Laè una, soprattutto dal punto di vista degli Stati Uniti: riporta in America la capacità di lanciare esseri umani nello, cosa che mancava dall’ultima missione dello Space Shuttle, nel luglio del 2011. Tuttavia ci vorrà un altro volo di prova, questa volta con equipaggio, e solo dopo laentrerà davvero in servizio. Lo stesso vale per la capsula Starliner di Boeing“. “Nessuno di questi due veicoli introducerivoluzionarie per quanto riguarda l’accesso ...

alberto_macr : RT @Ghigliottina: «Da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né confini». Il #9marzo 1934 nasceva l'astronauta Yuri #Gagarin, il pri… - giaroun : RT @Ghigliottina: «Da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né confini». Il #9marzo 1934 nasceva l'astronauta Yuri #Gagarin, il pri… - gpfabing : RT @5a_5b: Per la nostra astronauta preferita @TereshkovaTw sei meglio del primo uomo sulla luna! Giuseppe Falcone...verso lo spazio, evviv… -