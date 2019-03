Soliti Ignoti di Che Tempo Che Fa alleggerisce la liturgia della domenica

Ascolti TV | Sabato 9 marzo 2019. In 5.5 mln per C’è Posta (29%). Soliti Ignoti a 3 - 8 mln (17.7%) : C'è Posta Per Te Nella serata di ieri, Sabato 9 marzo 2019, su Rai1 – dalle 20.42 alle 23.23 – Soliti Ignoti – Special Vip ha conquistato 3.813.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.15 alle 0.20 – C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.510.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.179.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre il doppio ...

Soliti Ignoti Special VIP : ospiti e anticipazioni del 9 marzo su Rai 1 : Soliti Ignoti Special VIP: ospiti e anticipazioni del 9 marzo su Rai 1 Sabato 9 marzo andrà in onda una puntata Speciale de I Soliti Ignoti, programma serale condotto da Amadeus. La trasmissione, in via eccezionale, andrà in onda in prima serata su Rai 1. Essa vedrà, come protagonisti, personaggi dello spettacolo. Nell’attesa dell’inizio di Ballando Con le Stelle, storico reality condotto da Milly Carlucci, Amadeus allieterà il ...

Soliti Ignoti : ecco le identità vip dello speciale di domani contro C’è Posta (con la Littizzetto) : Amadeus In attesa di Ballando con le Stelle, tocca ai Soliti Ignoti coprire il vuoto lasciato dal talent danzante, la cui partenza è slittata al 30 marzo (qui il cast in anteprima). domani sera l’appuntamento con Amadeus si allunga intitolandosi “Soliti Ignoti – Special Vip” . Il programma avrà come ospiti, nel ruolo di identità da svelare, Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession, Diana Del Bufalo e Massimo ...

Speciale Soliti Ignoti - ecco gli ospiti della puntata di sabato (Anteprima Blogo) : sabato 9 marzo 2019 in prima serata su Rai1 andrà in onda una puntata Speciale del game show Soliti ignoti, condotto da Amadeus. Sarà una grande festa che partirà subito dopo l'edizione delle ore 20 del Tg1, per terminare attorno alle undici e mezza.Come detto sarà una grande serata di gioco e di spettacolo con tanti amici del mondo dello spettacolo che saranno protagonisti dell'access più visto della televisione italiana. TvBlog è in ...

Amadeus a Blogo : Ora o mai più - il successo - la sua collocazione - i Soliti Ignoti ed il Festival di Sanremo : Ha concluso proprio sabato la sua cavalcata nel sabato sera di Rai1 con lo spettacolo musicale targato Ballandi multimedia Ora o mai più. Una cavalcata che ha ottimamente superato gli ostacoli che ha trovato sul suo percorso, con uno show che ha dimostrato settimana dopo settimana il suo valore, che va oltre i pur buoni dati di ascolto (la finale ha sfiorato il 20% di share contro il programma più forte in assoluto di Canale5, C'è posta per ...

I Soliti Ignoti - maxi vincita da Amadeus. Elisa porta a casa 117mila euro : 'Mi posso sposare' : Ha vinto 117mila euro e adesso si sposerà. Protagonista di questa storia, Elisa , infermiera di Ancona, che ieri sera ha sbancato ' Soliti ignoti ', game show preserale di Rai 1, condotto da Amadeus . ...

I Retroscena di Blogo : Speciale Soliti Ignoti e Beppe Fiorello nel sabato sera di Rai1 pre-Ballando : Mentre in molti erano imbambolati di fronte alla settimana di Sanremo, nelle segrete stanze dei dirigenti delle televisioni pubbliche e private si stavano mandando avanti i progetti prossimi futuri di quel che andrà in onda sul piccolo schermo italico. In Rai si sta progettando il finale di stagione con i programmi che occuperanno i palinsesti della televisione pubblica fino agli inizi del mese di giugno. ...