Snowboard | Coppa del Mondo halfpipe 2019 | Yuto Totsuka e Xuetong Cai si aggiudicano le

Snowboard - Coppa del Mondo Mammoth 2019 : Redmond Gerrard si impone nello slopestyle - Emil Zulian settimo : E’ andata in archivio la tappa a Mammoth Mountain (Stati Uniti) nello Snowboard slopestyle e sulle nevi americane sono stati padroni di casa a mettersi in evidenza. La gara infatti ha visto il successo di Redmond Gerrard che totalizzando 85.10 nella seconda run ha conquistato il miglior punteggio precedendo il connazionale Judd Henkes (83.95) e il giapponese Tobita Ruki (80.50). Ha concluso, invece, in quinta posizione l’altro ...

Snowboard – Coppa del mondo : Fischnaller chiude terzo nel gigante : Roland Fischnaller chiude terzo nella Coppa del mondo di gigante. Felicetti 11° nella gara di Scuol, Nadya Ochner anche Essere tra i primi tre di Coppa del mondo a 38 anni è comunque una gran cosa. Oggi a Roland Fischnaller non è andata benissimo nel gigante di Scuol, ma i grandi risultati ottenuti nel corso della stagione gli consentono di salire sul podio della classifica finale di specialità, dietro lo sloveno Tim Mastnak e ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard femminile parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ester Ledecka resta al comando : La Coppa del Mondo femminile 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà un’unica grande favorita, la ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica in carica e vincitrice delle ultime tre sfere di cristallo. La fuoriclasse 23enne è pronta ad estendere il proprio dominio ed entrare ulteriormente nella storia di questa disciplina. Le sue principali rivali saranno le tedesche Selina Joerg e Ramona Hofmeister, arrivate alle spalle di Ledecka sia alle ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Roland Fischnaller superato da Andrey Sobolev : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà i migliori atleti del circuito sfidarsi attraverso nove tappe, dall’Italia alla Germania, passando anche per Cina e Corea del Sud. Il detentore della sfera di cristallo è lo svizzero Nevin Galmarini, che ha conquistato anche l’oro alle ultime Olimpiadi e partirà come favorito per ripetersi. Uno dei suoi principali rivali sarà il veterano azzurro Roland Fischnaller, che a 38 anni è ancora ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando - terzo Visintin : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboard - Coppa del Mondo Scuol 2019 : ultimo PGS della stagione - Roland Fischnaller punta a rafforzare la leadership nella generale : Domani a Scuol (Svizzera) si svolgerà l’ultimo PGS della stagione, che sarà anche il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, prima della tappa conclusiva a Winterberg (Germania), dove si disputeranno invece le prove di PSL. Gare che avranno quindi un’importanza ancora maggiore, perché saranno decisive per decretare i vincitori delle varie classifiche. In questo senso nella squadra azzurra c’è grande attesa per Roland ...

Snowboard - Coppa del Mondo Mammoth 2019 : qualificati nello slopestyle Lauzi - Liviero e Zulian : Ottime notizie per l’Italia dello Snowboard nelle qualificazioni dello slopestyle valide per la Coppa del Mondo svolte nella notte italiana negli Stati Uniti, a Mammoth Mountain. Sono stati ben tre gli azzurri ad aver centrato il passaggio in finale: Emiliano Lauzi, Nicola Liviero ed Emil Zulian. Nella Heat 1 Emiliano Lauzi ha centrato il secondo punteggio con 75.50, chiudendo alle spalle dello statunitense Chris Corning, primo a quota ...

Coppa del Mondo Snowboardcross – Michela Moioli 5ª a Baqueira Beret : l’azzurra fuori in semifinale : Snowboardcross, Moioli quinta a Baqueira Beret: si ferma in semifinale come Francesca Gallina e Omar Visintin Michela Moioli chiude al quinto posto la gara femminile di Snowboardcross disputata a Baqueira Beret, penultima tappa della Coppa del Mondo. L’azzurra ha vinto la small final dove era impegnata anche Francesca Gallina, che invece si è classificata ottava. Le italiane si sono fermate entrambe in semifinale, in due diverse ...