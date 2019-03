Si schianta aereo in volo dall' Etiopia a Nairobi | a bordo 157 persone | ' Tutti morti

Aereo Ethiopian Airlines si schianta con 157 persone a bordo : “Sono tutti morti” [LIVE] : Sono tutti morti i 157 passeggeri a bordo del volo dell’ Ethiopian Airlines precipitato: lo ha reso noto la tv di Stato dell’Etiopia. A bordo vi erano passeggeri di 33 nazionalità diverse. Il Boeing 737 si è schianta to lungo la rotta da Addis Abeba a Nairobi con 149 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio a bordo . I media di Addis Abeba riferiscono che il velivolo è scomparso dai radar 6 minuti dopo il decollo ed è precipitato in ...

Tragedia dell’aria - aereo si schianta al suolo : non ci sono sopravvissuti : sono 14 le vittime dell’incidente aereo avvenuto ieri nella Colombia centrale, secondo quanto riferiscono le autorità dell’aviazione civile del Paese, che escludono che ci possano essere superstiti. Erano a bordo di un DC-3 della compagnia privata Laser, decollato da San Jose del Guaviare e diretto nella città centrale di Villavicencio. Il pilota aveva segnalato un’emergenza alle 10.40 di ieri ora locale (16.40 in Italia) e ha ...

