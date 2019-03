lanotiziasportiva

(Di domenica 10 marzo 2019) Come di consueto, la Championship sta regalando una lotta serrata fino alla fine per la conquista di ogni obiettivo. Per quanto riguarda la lotta di vertice, sono tre le squadre in corsa per i primi due posti, che valgono l’approdo insenza l’ausilio dei play off. Tra queste ce n’è una che, dopo essere stata tra le protagoniste assolute agli albori del calcio inglese, da troppo tempo sta vivacchiando nelle serie minori: loNata il 22 marzo 1889 sotto il nome diCricket Club, questa squadra ha scalato velocemente le gerarchie del calcio inglese. Tra la fine dell’800 e il primo ventennio del ‘900, infatti, non sono mancate le soddisfazioni: nella stagione 1897/1898 è arrivata la prima e fino ad ora unica vittoria del campionato inglese mentre, negli anni successivi, le Blades hanno trionfato per 4 volte in FA Cup.Un periodo ricco di ...

zazoomblog : Sheffield United: è l’anno buono per tornare in Premier League? - #Sheffield #United: #l’anno #buono - LucSkywalker15 : RT @BritishFootball: Questa è la classifica della Championship. E giusto per renderà ancora più interessante, noi la prossima portiamo 12 r… - BritishFootball : Questa è la classifica della Championship. E giusto per renderà ancora più interessante, noi la prossima portiamo 1… -