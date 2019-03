Serie B | Cremonese ok | 1-0 al Benevento Ascoli e Livorno 1-1

RISULTATI Serie B/ Classifica aggiornata : riposa la Cremonese - diretta gol live score : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite, previste oggi 2 marzo 2019 e valide per la 27giornata di Campionato.

Video/ Salernitana Cremonese - 2-0 - : highlights e gol del match - Serie B 26giornata - : Video Salernitana Cremonese , risultato finale 2-0, : highlights e gol della partita valevole per la 26giornata del campionato di Serie B.

Video/ Cremonese-Ascoli - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - 25giornata - : Video Cremonese-Ascoli , risultato finale 0-1, : highlights e gol della partita valevole per la 25giornata del campionato di Serie B.

Serie B : Lecce show da 0-2 a 3-2 al Livorno - il Cosenza supera la Cremonese : TORINO - La domenica del campionato cadetto si apre con la pazza remuntada del Lecce sul Livorno per 3-2 al Via del Mare. Con questa vittoria i salentini si portano al quarto posto in classifica con ...

Serie B : Lecce-Livorno 3-2 - Cosenza-Cremonese 2-0 : La domenica pomeriggio della 24ª giornata di Serie B regala una grande gioia ai tifosi del Lecce, capace di rimontare da 0-2 contro il Livorno e portare a casa i 3 punti. Il Cosenza fa sua la sfida ...

Pronostici Serie B / Quote e scommesse : Cosenza Cremonese - chi vincerà? : Pronostici Serie B: Quote e scommesse delle partite, valide nella 24giornata del Campionato cadetto, il 16 e 17 febbraio 2019.

Serie B : Dumitru al Livorno - Paulinho lascia la Cremonese : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Paulinho lascia la Cremonese: trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto, ma l'attaccante in questa stagione non potrà essere tesserato in ...

Spezia-Cremonese : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie B : Spezia-Cremonese: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie B Sabato 2 Febbraio 2019 alle ore 18:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia, si giocherà Spezia-Cremonese, match valevole per la 22esima giornata di Serie B. Spezia-Cremonese: come arrivano le squadre Spezia: La squadra ligure è reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo contro il Brescia per 4 a 4. Nella 21a giornata, la squadra di Marino è stata infatti ...

Pronostico Spezia vs Cremonese - Serie B 02-02-2019 e Analisi : Serie B, ventiduesima giornata, Analisi e Pronostico di Spezia-Cremonese, Sabato 2 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.di Giuseppe LivraghiSpezia-Cremonese, sabato 2 febbraio. Reduce dal convincente successo interno (2-0) sul Palermo capolista, la Cremonese si reca in Liguria con l’intento di compiere un altro importante passo verso la zona play-off: l’ottavo posto (ultimo utile per accedere alla “coda” ...

Calciomercato Serie B - modifiche per le big : Lecce cambia bomber - Cremonese con Ceravolo : Con il Calciomercato ancora aperto, si può iniziare a decifrare la nuova Serie B. Di certo sono tanti i cambiamenti previsti in campo, almeno sulla carta, fermo restando che gli allenatori spesso sovvertono i pronostici della vigilia sui nomi dei calciatori che poi scenderanno in campo. Sulla carta però una delle squadre che ha cambiato è senza dubbio l'Ascoli che con gli arrivi di Ciciretti e Ninkovic in attacco è pronta a formare un tridente ...

Calciomercato Serie B live : Leali- Bizzarri scambio ok - Cremonese e Benevento scatenate : Il Calciomercato di Serie B è entrato nel vivo e le trattative sono tantissime in queste ore. In questo articolo, oggi 28 gennaio, seguiremo le trattative in diretta. Per oggi sono a te sei diverso ufficialità come quella del passaggio di Tumminello a Lecce è quella di Caldirola al Benevento. Calciomercato Serie B: le trattatuive in diretta Ore 11.40: la Cremonese ha chiuso per Longo che dovrebbe fermare nella giornata di oggi. Nel mirino ancora ...

Serie B : cade il Palermo con la Cremonese - torna a vincere il Perugia - bene il Cittadella : La sorpresa nella 21esima di Serie B arriva da Cremona, dove la squadra di Rastelli batte 2-0 la capolista Palermo con le reti di Arini e Migliore. Per i rosanero secondo stop di fila. Nelle altre due ...

Serie B - la Cremonese abbatte il Palermo. Vincono Cittadella e Perugia : La 21ª giornata di Serie B, che si è aperta ieri con la vittoria del Crotone in casa del Foggia , regala la sorprendente caduta del Palermo capolista in casa della Cremonese. Vittorie anche per ...

Pronostico Cremonese vs Palermo - Serie B 26-01-2019 e Analisi : Serie B, ventunesima giornata, Analisi e Pronostico di Cremonese-Palermo, Sabato 26 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.di Giuseppe LivraghiCremonese-Palermo, sabato 26 gennaio. Dopo il buon pareggio di Pescara (0-0), la Cremonese è chiamata ad un altro confronto con una “grande” del campionato: il Palermo capolista. Risistemata la classifica (con un +5 sulla zona play-out), i grigio-rossi lombardi affrontano l’impegno ...