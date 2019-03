Serie A1 Femminile | secca sconfitta per il Club Italia CRAI

Pallamano - Serie A femminile 2019 : Salerno e Oderzo vincono a fatica - solida prestazione per Brixen : La Serie A di Pallamano femminile è giunta al suo turno numero 16, e anche questa settimana non cambiano le gerarchie in testa alla classifica, con le prime tre che hanno ormai preso il largo, e che probabilmente si giocheranno lo Scudetto a fine anno. In cima alla graduatoria troviamo ancora la Jomi Salerno, che questa volta si è imposta non senza sudare contro la Leonessa Brescia per 24-20, grazie alle 10 reti della mancina Suleiky Gomez, ...

Basket femminile - 21a giornata Serie A1 2019 : Venezia accoglie Sesto San Giovanni per la rivincita - Schio attende Broni e spera nel sorpasso : Archiviata la spettacolare rassegna delle Final Eight della Coppa Italia, riprende domenica 10 marzo con la 21a giornata il campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La 20a giornata, che avrebbe dovuto andare in scena lo scorso fine settimana, sarà in realtà recuperata a fine marzo e chiuderà di fatto la regular season. Restano infatti soltanto tre partite alla conclusione della prima parte della stagione, al termine delle quali sarà ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - il programma della 23ª giornata di regular season : Sabato triplo anticipo della 23^ giornata, Imoco-Bisonte su Rai Sport + HD. Domenica Saugella e UYBA in trasferta, la Zanetti sfida il Club Italia Quattro giornate al termine della regular season della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile e parecchi ancora i nodi da sciogliere. Il primato dell’Imoco Volley Conegliano è piuttosto saldo: le pantere di Daniele Santarelli ospiteranno sabato sera Il Bisonte Firenze (diretta alle 20.30 ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : Club Italia Crai a caccia della prima vittoria - al Centro Pavesi arriva Bergamo : Si gioca la decima giornata del campionato di Serie A1 Femminile, le azzurrine sfidano davanti al proprio pubblico la Zanetti Bergamo La 10ª giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 vedrà il ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Club Italia Crai a caccia della prima vittoria - al Centro Pavesi arriva Bergamo : Si gioca la decima giornata del campionato di Serie A1 Femminile, le azzurrine sfidano davanti al proprio pubblico la Zanetti Bergamo La 10ª giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 vedrà il Club Italia Crai impegnato con la Zanetti Bergamo. Domenica alle 17 al Centro Federale Pavesi le azzurrine scenderanno in campo per cercare la prima vittoria in questa regular season. Mentre per la squadra ospite il match di domenica è ...

Volley femminile - Serie A1 2019. 23ma giornata : Conegliano a Cuneo per il sigillo sul primo posto. Impegni duri per Novara e Scandicci : Trasferta che può valere il primo posto finale nella regular season per l’Imoco Conegliano, capolista della serie A1 con 6 punti di vantaggio su Novara e a cui potrebbe bastare un successo da qui alla fine della stagione regolare per conquistare il primo posto. Le venete saranno di scena sul campo della Bosca San Bernardo Cuneo, squadra in piena lotta per la conquista di un posto nei play-off: le piemontesi sono attualmente ottave con 5 ...

Serie A Femminile - Juventus-Fiorentina si giocherà all'Allianz Stadium : Sarà una partita probabilmente decisiva per l'esito del campionato, un big match in piena regola tra prima e seconda in classifica. E avrà il palcoscenico che si merita. Ora è ufficiale, la sfida di ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Bisonte troppo forte per il Club Italia - azzurre sconfitte 3-0 dalle fiorentine : Il Bisonte colpisce e non lascia scampo al Club Italia nel posticipo della 22ª giornata, le fiorentine ipotecano i Play-Off Il Mandela Forum si conferma un fortino inespugnabile per Il Bisonte Firenze, che con il 3-0 rifilato al Club Italia Crai nel posticipo della 22^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminole infila la sesta vittoria consecutiva davanti ai suoi tifosi e mette un’ipoteca sui play off: la nona in ...

Serie A1 Femminile : il Club Italia CRAI cede 3-0 a Firenze : Due momenti che poi hanno pesato tanto nell'economia del set. Questa sera abbiamo fatto meglio la fase di battuta, muro, difesa. Invece in cambio palla non siamo riusciti a fare le cose che dovevamo ...

Volley femminile - Serie A1 2019. 22ma giornata. Il Bisonte da play-off! Le fiorentine travolgono il Club Italia e consolidano il settimo posto : Tutto come da pronostico nel posticipo della 22ma giornata della serie A1 femminile. Il Bisonte Firenze travolge con un secco 3-0 il Crai Club Italia ultimo in classifica e consolida la settima piazza a quattro turni dalla fine della regular season, facendo anche un piccolo pensierino al sesto posto che si trova 3 punti più su. La squadra di Giovanni Caprara scende in campo con la giusta determinazione e domina letteralmente il primo set ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 14ma giornata. Il ritorno di Marcialis - l’esplosione di Bettini : La 14ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha riservato il successo del Catania nello scontro diretto con il Padova e gli annunciati trionfi di Roma e Rapallo contro Milano e Verona. Il successo del Bogliasco infine sembra risolvere definitivamente tutti i discorsi per la salvezza, mentre la Florentia allunga nella corsa ai play-off. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : posticipo delicato per il Club Italia Crai - azzurre impegnate contro Firenze : Le ragazze della formazione federale sono a caccia del primo successo in regular season, proveranno a centrarlo nel posticipo della nona giornata Il nono turno di ritorno della Samsung Volley Cup di ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : posticipo delicato per il Club Italia Crai - azzurre impegnate contro Firenze : Le ragazze della formazione federale sono a caccia del primo successo in regular season, proveranno a centrarlo nel posticipo della nona giornata Il nono turno di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 riserva alle ragazze del Club Italia Crai un posticipo in trasferta. Domani sera alle 20.30 le azzurrine allenate da Massimo Bellano scenderanno in campo al Mandela Forum per sfidare Il Bisonte Firenze. Una sfida importante per entrambe le ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 22^ giornata. Zampata Sylla - Ortolani scatenata : Nel weekend si è disputata la 22^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, Conegliano ha sconfitto Scandicci e ha allungato in testa alla classifica: ora le Pantere vantano sei punti di vantaggio su Novara che ha osservato un turno di riposo. Il turno si completerà domani sera col posticipo Firenze-Club Italia, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel fine settimana. MIRIAM Sylla e RAPHAELA FOLIE. Protagoniste, ...