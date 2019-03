Serie A | pareggio inutile tra Fiorentina e Lazio | apre Immobile | lo annienta Muriel

Serie C - 30^ giornata - risultati e classifiche aggiornate : solo un pareggio per la Reggina - colpo del Catania : 1/12 Giovanni Pappalardo/LaPresse ...

RISULTATI Serie C diretta live – Si torna in campo per il campionato di Serie C, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva. Il turno prende il via con il Gruppo A, match davanti al pubblico amico per l'Entella contro il Pontedera, trasferta invece per il Novara che dovrà vedersela con l'Arezzo, la Juventus 23 contro l'Albissola. Sempre più avvincente anche il Girone B, l'Albinoleffe alla ricerca di punti ...

Napoli-Juventus 1-2 - Serie A : i bianconeri ipotecano lo scudetto. Insigne si divora il pareggio su rigore : La Juventus ha definitivamente messo le mani sullo scudetto, i bianconeri hanno sconfitto il Napoli per 2-1 nel big match della 26^ giornata della Serie A e ora vantano 16 punti di vantaggio proprio sui partenopei quando mancano dodici turni al termine della stagione. I Campioni d’Italia hanno espugnato il San Paolo al termine di uno scontro diretto vibrante e hanno confermato di essere i padroni del campionato. Massimiliano Allegri opta ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live : pareggio inutile al Pinto : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della 29giornata in programma oggi, domenica 3 marzo, gironi B e C,.

EMPOLI - Dopo il rocambolesco pareggio del Castellani contro l' Empoli , il ...

Risultati Serie D - dominio del Modena : solo un pareggio per il Bari contro l’Acireale : Risultati Serie D – Si sono concluse le partite valide per il campionato di Serie D, importante successo del Modena contro il Fanfulla, continua la corsa promozione, netto 4-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Ko in trasferta per il Cesena mentre sempre grande spettacolo nel Girone I. Si ferma la capolista Bari che al San Nicola pareggia 1-1 contro l’Acireale. L’Acr Messina conquista tre punti preziosi ...

VIDEO Serie A - 24^ giornata : highlights - gol e sintesi di tutte le partite. Vincono Juventus - Milan - Inter. Pareggio Napoli : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 grazie alla reti di Dybala e Cristiano Ronaldo allungando in testa alla classifica, 13 punti di vantaggio nei confronti del Napoli che ha pareggiato per 0-0 contro il Torino. L’Inter ha avuto la meglio sulla Sampdoria per 2-1 con D’Ambrosio e Nainggolan sugli scudi, fantastica doppietta di Piatek a trascinare il ...

Diretta Serie A : Atalanta e Milan spareggio per la Champions che verrà : Allo stadio Atleti Azzuri d'Italia di Bergamo va in scena la 25ma giornata di Serie A con la consueta musichetta iniziale composta da Giovanni Allevi, ma potrebbe benissimo suonare la musica della Champions League perchè la sfida tra Atalanta e Milan ha lo stesso sapore di uno spareggio di Champions League. Il Milan in un buon momento arriva a Bergamo dopo la convincente vittoria con il Cagliari di San Siro e con il quarto posto solitario a più ...

Risultati Serie C - solo un pareggio per la Reggina contro il Potenza : Baclet sbaglia un rigore [FOTO] : Risultati Serie C – Si sono concluse le gare valide per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C, in particolar modo in campo il Gruppo C. Davanti ad un ottimo numero di spettatori in campo la Reggina del tecnico Massimo Drago, gli amaranto sono reduci dal successo in trasferta contro il Siracusa, di fronte un osso durissimo, il Potenza, partita che può essere considerata per la zona playoff. Inizio in difficoltà per i ...

Risultati Serie B - la classifica : il Verona non va oltre il pareggio contro il Crotone [FOTO] : 1/38 Claudio Martinelli/LaPresse ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata : pareggio a Bologna - via alle altre partite! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle ultime sei partite che completeranno la 23giornata, oggi domenica 10 febbraio.

Serie A : pareggio di Juventus e Milan - vittoria di Napoli - Lazio e Atalanta : La ventiduesima giornata di Serie A ha regalato molte emozioni. Partenza sprint di sabato con Empoli-Chievo, Napoli-Sampdoria e Juventus-Parma....Continua a leggere