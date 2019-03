Serie A calcio oggi 10 marzo | orari e programma delle partite Come vederle in tv e

Calcio - Serie A : anticipo Parma-Genoa 1-0 : 19.55 Kucka 'man of the match' nel Parma che stende 1-0 il Genoa al Tardini.Entrambe le squadre 'serene' a centro classifica Ritmi blandi in un 1°tempo brutto e soporifero.Gli ospiti ci provano con Criscito (tiro centrale) e Bessa (sinistro largo), l'unica vera chance è per i ducali al 38': controllo in area e girata di Inglese fuori di poco.Ripresa.Grifone pericoloso con Sanabria (63') e Lerager (67'),ma a segnare è il Parma dopo un vero ping ...

Serie B calcio oggi (9 marzo) - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Nuova giornata di gare per la Serie B di calcio 2019, che dopo gli anticipi di ieri vedrà disputarsi quest’oggi ben quattro partite, tra cui spicca quella della capolista Brescia, che se la vedrà in casa del Cosenza, mentre il Pescara continuerà la rincorsa al secondo posto in trasferta, a Cittadella. Molto interessante anche il derby pugliese tra Lecce e Foggia, che riaccende il tifo di due curve molto accese, con il quadro chiuso dal ...

Serie A calcio oggi (9 marzo) - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : oggi (sabato 9 marzo) si giocheranno due partite valide per la 27ma giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle 18.00 con Parma-Genoa, sfida tra due squadre appaiate in classifica al dodicesimo posto. I padroni di casa non vincono da sei partite, ma proveranno a ripetere la prestazione dell’andata, quando si imposero 3-1. Alle 20.30 il Milan affronterà in trasferta il Chievo. I rossoneri sono pronti a difendere il terzo posto e ...

Calcio : Serie A. la Juventus cala il poker contro l'Udinese : La Juventus cala il poker contro l'Udinese, battendola 4-1 nell'anticipo della 27a giornata. Per i campioni d'Italia nel primo tempo doppietta Kean

Fantacalcio 2019 : le probabili formazioni della 27a giornata di Serie A : Fantacalcio 2019: le probabili formazioni della 27a giornata di Serie A Questa sera con Juventus-Udinese si apre la 27a giornata della Serie A 2018/2019, che si chiuderà lunedì notte con Roma-Empoli, match d’esordio per il neo allenatore giallorosso Claudio Ranieri. Altro turno molto interessante, con il big match di giornata che sarà Fiorentina-Lazio, in programma domenica alle ore 20:30. In programma anche un fondamentale scontro ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 8 - 9 - 10 Marzo (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 22° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione.Il...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie A – Si apre stasera la 27^ giornata di Serie A con l’anticipo di Torino tra Juventus e Udinese. Capolista sul velluto dopo la vittoria di Napoli ed un più che rassicurante +16 sugli azzurri. Domani lo scontro diretto tra Parma e Genoa e la trasferta di Verona per il Milan, che ha la possibilità di mantenere il terzo posto o allungarlo in caso di frenata dell’Inter: impegno “alla portata” per i ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie B, i consigli di CalcioWeb – Prende il via la 27^ giornata del campionato di Serie B, un turno fondamentale per gli obiettivi delle squadre. Nel primo match in campo il Verona, trasferta difficile per gli uomini di Grosso che dovranno vedersela con il Perugia. Il Pescara affronta il Cittadella in una partita importante valida per le zone alte della classifica, partita da non sottovalutare per il Brescia contro il ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte in vista della 27giornata : Roma senza Dzeko : Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte della nostra redazione in vista delle partite attese nella 27giornata del primo campionato italiano.

Serie A calcio - il calendario della 27^a giornata (9-10 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Si sta per aprire un nuovo capitolo nella Serie A di calcio 2019, precisamente con la 27esima giornata del massimo campionato del Bel Paese, che tra le dieci sfide proporrà anche il big match tra Fiorentina e Lazio, mentre Milan e Inter proseguiranno il loro confronto a distanza per la terza posizione, affrontando rispettivamente Chievo Verona e SPAL. Tutte le sfide saranno trasmesse tra Sky e DAZN, proprietarie dei diritti televisivi del ...

Fantacalcio : le probabili formazioni della 27ª giornata di Serie A : Serie A Scopri le probabili formazioni Dopo aver incrementato a 16 i punti di vantaggio sul Napoli, la Juve padrona del campionato apre la 27ª giornata con l'anticipo del venerdì , domani, in casa ...

Biglietti Sampdoria-Atalanta - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : La ventisettesima giornata di Serie A vedrà protagoniste in una delle tre gare della domenica alle ore 15.00 Sampdoria ed Atalanta: il 10 marzo i blucerchiati e gli orobici giocheranno infatti uno scontro diretto per la rincorsa all’Europa. La formazione ligure è a quota 39 in classifica, mentre i nerazzurri sono due lunghezze più su, con 41 punti. All’andata a Bergamo però passarono i doriani, che vinsero per 0-1. Si preannuncia una ...

Biglietti Fiorentina-Lazio - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Si giocherà domenica 10 marzo una delle sfide più intriganti della 27a giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Nel posticipo delle ore 20.30 si affronteranno infatti Fiorentina e Lazio, due squadre in piena corsa per un posto in Europa al termine della stagione e sostenitrici di un calcio spesso propositivo e votato all’attacco. Anche per questa ragione la partita chiamerà sicuramente a raccolta appassionati e tifosi che affolleranno ...

Biglietti Bologna-Cagliari - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Prosegue il campionato italiano di calcio di Serie A 2018-2019 e, di pari passo, anche la rincorsa verso la salvezza di numerose squadre. In questa ottica la 27esima giornata proporrà una sfida interessante come Bologna-Cagliari. Domenica 10 marzo alle ore 12.30, infatti, la squadra di Sinisa Mihajlovic ospiterà la formazione allenata da Rolando Maran in un match che metterà in palio punti pesantissimi per evitare la retrocessione in Serie B. I ...