Serie A 2019 | 27^ giornata | Napoli bloccato dal Sassuolo | -18 dalla Juventus! La Lazio

Basket - 21^ giornata Serie A 2019 : Cantù ingrana la sesta e si rilancia in zona playoff - vittorie per Cremona - Avellino e Venezia : Restano soltanto due partite alla conclusione della 21^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Nel pomeriggio di oggi sono andate in scena quattro sfide, aperte tutte dal commosso ricordo di Alberto Bucci. Venezia e Cremona hanno rispettato le attese della vigilia superando Sassari e Pistoia e confermandosi in seconda e in terza posizione. Successo importantissimo per Avellino, che è salita al quarto posto avendo la meglio ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : vincono le big - al Fondi non basta un super Leal : Giornata numero 20 per la Serie A di Pallamano maschile, in cui abbiamo assistito a sette sfide molto interessanti e ricche di gol, con una capolista solitaria, che risponde al nome del Bolzano, capace di sconfiggere 30-28 un Bologna assetato di punti-salvezza, grazie alle 7 reti del pivot Damir Halilkovic, con il Pressano che continua il suo inseguimento, piegando 28-23 la Metelli Cologne. Due punti anche per il Conversano, che nonostante le 12 ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : Salerno e Oderzo vincono a fatica - solida prestazione per Brixen : La Serie A di Pallamano femminile è giunta al suo turno numero 16, e anche questa settimana non cambiano le gerarchie in testa alla classifica, con le prime tre che hanno ormai preso il largo, e che probabilmente si giocheranno lo Scudetto a fine anno. In cima alla graduatoria troviamo ancora la Jomi Salerno, che questa volta si è imposta non senza sudare contro la Leonessa Brescia per 24-20, grazie alle 10 reti della mancina Suleiky Gomez, ...

Basket - Serie A 2019 - 21a giornata : Brindisi vince al supplementare l’anticipo del mezzogiorno - sconfitta una gagliarda Torino : L’Happy Casa Brindisi vince un match combattutissimo contro la Fiat Torino nell’anticipo del mezzogiorno della ventunesima giornata di Serie A. E’ una vittoria al supplementare molto importante, quella raccolta dagli uomini di coach Vitucci, perché consente loro di restare in piena lotta per la conquista del fattore campo in una Serie di quarti di finale dei playoff scudetto. Brindisi ha in Riccardo Moraschini il miglior ...

Reggio Emilia-Olimpia Milano - Serie A basket 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Il posticipo della 21a giornata della Serie A di basket è tra Grissin Bon Reggio Emilia ed Armani Exchange Milano. Si gioca lunedì sera e sarà il più classico dei testacoda, visto che l’Olimpia è in vetta alla classifica con 34 punti, mentre i padroni di casa sono ultimi con solo dieci punti. Milano è reduce dalla trasferta di Mosca e potrebbe avere già la testa alla sfida di giovedì sera contro l’Olympiacos e anche per questo ...

Rugby a 7 - World Series Vancouver 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Sudafrica ed Inghilterra : Nella notte italiana è scattata a Vancouver, in Canada, la sesta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio alla fase a gironi, mentre stanotte si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 18:08 Finale Inghilterra 7s 21 7 14 Scozia 7s 7 7 0 18:30 Finale Argentina ...

Basket - Serie A 2019 oggi (10 marzo) : il calendario e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Si completa quasi tutta la 21a giornata di Serie A in questa seconda domenica di marzo, che si apre nel ricordo di un grande della nostra pallacanestro, Alberto Bucci, scomparso ieri sera all’età di settant’anni dopo una lunga malattia contro la quale ha combattuto con dignità, recandosi al PalaDozza per le partite della sua Virtus Bologna fin quasi alla fine. Si parte con il mezzogiorno brindisino al PalaPentassuglia, dove ...

Basket - 21a giornata Serie A 2019 : Trieste domina contro Pesaro nell’anticipo : L’Alma Trieste ha dominato l’anticipo della 21a giornata della Serie A di Basket. Un successo agevole per i padroni di casa che hanno passeggiato contro la VL Pesaro, vincendo 105-68. Miglior marcatore per l’Alma è stato Juan Manuel Fernandez con 18 punti, mentre l’unico che si salva di Pesaro è James Blackmon con 21 punti. Dopo tre minuti il tabellone segna 2-0 per i padroni di casa e solo al quarto è Murray a segnare ...

Probabili Formazioni Sassuolo – Napoli - Serie A 10/03/2019 : Probabili Formazioni Sassuolo – Napoli, Serie A 10/03/2019Sassuolo e Napoli si affrontano in u match dai contorni spettacolari: due squadre che propongono calcio puramente offensivo e con qualità cercheranno la vittoria.Sassuolo – De Zerbi schiera in porta Pegolo, mentre in difesa ci saranno Rogerio e Lirola terzini, con Ferrari e Peluso centrali. A centrocampo conferme per Boga e Locatelli con Duncan, mentre in attacco Di ...

Tuffi - World Series Pechino 2019 : la Cina si prende ancora tutto e domina la seconda giornata : La Cina continua a dominare la scena nella tappa delle World Series di Pechino. I padroni di casa hanno calato il tris nelle gare odierne, imponendosi nelle tre prove (uomini donne e sincro misto) dal trampolino da tre metri. Rispetto all’esordio a Sagamihara è stata Han Wang a prendersi la vittoria con un punteggio complessivo di 377.40 davanti alla connazionale Shi Tingmao, che ha chiuso con 367.00, complice una piccola sbavatura nel ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Oslo 2019 : dimezzata la gara a squadre - vince la Norvegia su Serie secca. Record del trampolino di Robert Johansson : Vento, cadute, interruzione: dovessero essere usate tre parole per descrivere la seconda prova del Raw Air, la gara a squadre svoltasi a Oslo e compresa all’interno della Coppa del Mondo di Salto con gli sci, sarebbero queste. Il vento ha condizionato tutta la gara, facendola andare a rilento; ci sono state due cadute, quelle di Marius Lindvik (Norvegia) e Stephan Leyhe (Germania), infine la gara è stata interrotta subito dopo la fine ...

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio - Serie A 10-03-2019 : Probabili formazioni Fiorentina-Lazio, Serie A 10-03-2019 QUI FIORENTINA- Nella Fiorentina Pioli dopo squalifiche e infortuni varipuò tornare alla sua classica difesa a 4 composta da Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi. Laurini e Ceccherini tornano in panchina. A centrocampo reclama spazio Benassi e sembra proprio lui il candidato principale ad affiancare Veretout e Fernandes. In attacco potrebbe rivedersi Gerson a supporto di ...

Triathlon - World Serie Abu Dhabi 2019 : Italia sesta nella staffetta mista - trionfa l’Australia : Ottime notizie da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove si è chiusa la prima tappa delle World Series di Triathlon: nella staffetta mista, nuova specialità olimpica, l’Italia con Angelica Olmo (C.S. Carabinieri), Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre), Verena Steinhauser (Project Ultraman) e Gianluca Pozzatti (707) ha chiuso al sesto posto, miglior piazzamento di sempre nel circuito per gli azzurri. La nostra selezione chiude a ...