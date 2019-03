Secondo diversi media internazionali il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika sta

ilpost

(Di domenica 10 marzo 2019)ilsta tornando nel paese: da due settimane si trovava a Ginevra, in Svizzera, dove era ricoverato per via delle sue cattive condizioni di salute., che ha 82 anni, è il bersaglio

AnpiBrescia : RT @PolScorr: @LudovicoMassa1 @chiarasinc @PBerizzi @BeppeSala Secondo l'articolo di Paolo ci saranno in 3 diversi luoghi, un vero festival… - notiveri : Secondo diversi media internazionali il presidente algerino il presidente Abdelaziz Bouteflika sta tornando nel pae… - ilposticino : Secondo diversi media internazionali il presidente algerino il presidente Abdelaziz Bouteflika sta tornando nel pae… -