Sebastiano Tusa grande archeologo e caro amico | una vita dedicata al patrimonio culturale

(Di domenica 10 marzo 2019) La terribile notizia dell'aereo caduto in Etiopia si carica di un ulteriore dolore per la perdita di un, e unConoscevoda tanto tempo anche per i comuni interessi per l'archeologia subacquea. Recentemente i nostri rapporti si erano stretti per la sua funzione di Assessore ai beni culturali per la Regione Sicilia. Mi aveva chiesto di restare nel Consiglio Regionale dei Beni Culturali, dal quale avevo dato le dimissioni, e avevo accettato per stima nei suoi confronti. L'avevo incontrato recentemente a Palermo in occasione della riunione del Consiglio e per la presentazione del mio libro al Museo Salinas, alla quale aveva voluto partecipare personalmente. L'avevo poi rivisto a Firenze a tourismA, dove aveva organizzato una tavola rotonda per ragionare sul progetto di demolizione del ponte Morandi a Agrigento, e infine l'avevo ...

