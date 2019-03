Sebastiano Tusa | amico del territorio della Provincia di Ragusa

Vittorio Sgarbi ricorda Sebastiano Tusa : "Quando diedi le dimissioni lo volli come mio erede all'assessorato in Sicilia. Avevamo molte cose in sospeso..." : Lo storico e critico d'arte Vittorio Sgarbi, deputato alla Camera, ricorda l'archeologo Sebastiano Tusa, morto nel disastro aereo di Addis Abeba, in Etiopia."Resta il suo pensiero - ricorda Sgarbi - l'intelligenza, la disponibilità ad ascoltare, la gentilezza, e tanti studi, tante ricerche sospese, tanti sospiri di conoscenza".Sgarbi prosegue: "In pochi casi l'archeologo, lo scienziato si era fatto politico con tanta naturalezza, ...

Etiopia - a bordo dell’aereo precipitato anche Sebastiano Tusa : assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia : C’era anche l’assessore ai Beni culturali della Regione Siciliana nella lista dei 157 passeggeri del volo dell’Ethiopian Airlines precipitato ad alcuni chilometri da Addis Abeba. Sebastiano Tusa era diretto in Kenia, per un progetto dell’Unesco, dove era già stato nel Natale scorso. Archeologo e sovrintendente del Mare della Regione, Tusa era stato nominato assessore regionale nell’aprile del 2018 dal governatore Nella ...

