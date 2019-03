finanza.lastampa

(Di domenica 10 marzo 2019) Bimotore civile polacco interrompe le comunicazioni radio mentre sorvola l'Italia e due cacciadecollano su allarme per intercettarlo. E' avvenuto poco primaa mezzanotte ...

giangio27 : Difesa aerea: Scramble notturno per due Eurofighter dell'Aeronautica Militare - Daol67 : Difesa aerea: Scramble notturno per due Eurofighter dell'Aeronautica Militare - militarynewsita : Difesa aerea: scramble notturno per due Eurofighter dell’Aeronautica Militare -