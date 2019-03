Sciopero dei lavoratori delle costruzioni | il Pd | «Siamo al loro fianco»

Il PD di Ravenna appoggia lo Sciopero dei lavoratori delle costruzioni : ... per chiedere interventi per la ripresa dell'occupazione e progetti di ampio respiro per il rilancio dell'economia.'

Lo Sciopero dei trasporti paralizza Napoli : chiuse funicolari e metropolitana : chiuse la funicolare centrale e linea 1 della metropolitana, stessa situazione alla Circumflegrea, Circumvesuviana, Cumana e linea Piedimonte Alife, linea 2 della metro a singhiozzo, cinquanta per ...

Sciopero dei trasporti per la Festa della donna : si fermano bus - treni e aerei : L'8 marzo si preannuncia un venerdì nero per i trasporti a causa dello Sciopero indetto da Confederazione Unitaria di base e...

Il deposito dei libri chiuso per Sciopero - librerie senza rifornimenti. Anche a Bergamo : Il blocco della "Città del libro" sta difatti paralizzando il mondo editoriale: le case editrici stanno ritardando l'uscita delle novità, e si scusano sui siti,, mentre le librerie non stanno ...

Gazzetta del Mezzogiorno non sarà più in edicola dal 3 marzo : Sciopero ad oltranza dei giornalisti - senza stipendio da 4 mesi : Dal 3 marzo La Gazzetta del Mezzogiorno non sarà più in edicola. I giornalisti dello storico quotidiano del Sud iniziano sabato 2 marzo uno sciopero ad oltranza per protestare contro la situazione di incertezza in cui versa ormai da settembre la società editrice, le cui quote di maggioranza sono state sequestrate dal Tribunale di Catania nell’ambito di un procedimento di prevenzione ai danni dell’editore Mario Ciancio Sanfilippo. La protesta, ...

Maturità 2019 - dopo lo Sciopero dei docenti al via la simulazione della seconda prova : dopo lo sciopero di docenti e personale ATA, è in programma giovedì 27 febbraio la simulazione della seconda prova della Maturità 2019, che quest'anno per la prima volta sarà mista per alcuni istituti, con latino e greco al liceo classico e matematica e fisica allo scientifico: come funziona e quanto dura.Continua a leggere

Amazon - lo Sciopero dei fattorini : "No agli algoritmi non siamo robot" : «siamo persone, non robottini». Eppure il famigerato algoritmo è tassativo: una consegna ogni tre minuti, indipendentemente da traffico, bisogni fisiologici, multe e quant'altro. Racconta Mario, 21 ...

Sciopero dei driver di Amazon in Lombardia : "Ritmi estenuanti" : Milano, 26 feb., askanews, - Niente consegne per un giorno. In Lombardia i driver di Amazon, i conducenti che fanno le consegne per il colosso dell'e-commerce, hanno indetto 24 ore di Sciopero per ...

Lo Sciopero dei pacchi : perché i driver Amazon hanno bloccato le consegne in Lombardia : sciopero e presidio davanti alla sede milanese del colosso dell'e-commerce: ecco quali sono i motivi che hanno scatenato la...

Amazon : Sciopero dei driver - oggi niente consegne in Lombardia : I sindacati denunciano carichi di lavoro troppo pesanti. L'azienda di e-commerce: 'le consegne fatte attraverso piccole e medie imprese che devono rispettare il Codice di condotta dei fornitori e ...

Rifiuti - Sciopero dei lavoratori Asia : NAPOLI. La Rsu di Asia Napoli, azienda del Comune responsabile della raccolta dei Rifiuti in città, ha proclamato uno sciopero di tutti i lavoratori per martedì 19 marzo. L'astensione dal lavoro si ...

Il 4 marzo parte lo Sciopero dei lavoratori che assistono i disabili a scuola : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

[Il punto] Scoppia il caso Sirti - da licenziare un quarto dei dipendenti : lavoratori in Sciopero da Palermo a Milano : Un nuovo bubbone è Scoppiato nel già tormentato mondo del lavoro italiano. La Sirti , azienda nazionale specializzata nella realizzazione e manutenzione di reti di telecomunicazione, ha dichiarato 833 ...

Comune di Catania in dissesto - Sciopero dei dipendenti il 30 marzo : "È sotto gli occhi di tutti - continuano i sindacalisti - come la politica si sia disinteressata totalmente della drammatica condizione di Catania nonostante le ultime elezioni nazionali, regionali e ...