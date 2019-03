Sci | slalom di Kranjska Gora | vittoria per Zenhaeusern | Hirscher arriva 3° e conquista la

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora : Ramon Zenhaeusern vince dopo una rimonta pazzesca. Hirscher fa sua l’ottava Coppa del Mondo : Ramon Zenhaeusern ha vinto lo Slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Lo svizzero, settimo dopo la prima manche, ha confezionato una rimonta pazzesca nella seconda run e ha così conquistato il primo successo in questa specialità nel massimo circuito itinerante dopo che si era imposto negli ultimi due paralleli di Stoccolma. L’elvetico ha pennellato una discesa da brividi sul pendio sloveno, ha ...

Sci : slalom Kranjska - guida Kristoffersen : Kranjska GORA, SLOVENIA,, 10 MAR - L'azzurro Manfred Moelgg, 51"64, ha ottenuto il secondo miglior tempo nella prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo a Kranjska Gora: al comando c'è il norvegese Henrik Kristoffersen, 51"07,. Terzo il francese Alexis Pinturault, 51"69,. Solo sesto, in 51"88, il campione austriaco Marcel Hirscher. Per ltalia ci ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : seconda manche dalle 12 - 30 - Moelgg si gioca il podio!

Sci - slalom di Kranjska Gora : Moelgg show nella prima manche - è secondo : Sci, slalom di Kranjska Gora: la prima manche ha visto Moelgg sciare alla grande chiudendo al secondo posto dietro Kristoffersen Super Moelgg nella prima manche dello slalom di Kranjska Gora. L’azzurro al momento è al secondo posto essendosi piazzato soltanto alle spalle di Henrik Kristoffersen: il veterano della Nazionale ha sfornato la migliore prestazione della stagione chiudendo a 57 centesimi dal norvegese e al traguardo ha ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 : Manfred Moelgg ringiovanisce ed è secondo dopo la prima manche! : dopo aver vinto ieri in gigante, Henrik Kristoffersen ha tutta l’intenzione di ripetersi anche in Slalom. A Kranjska Gora il norvegese comanda al termine della prima manche, chiusa con il tempo di 51.07. Kristoffersen ha sfruttato al meglio il pettorale numero due, che gli ha permesso di trovare una Podkoren ancora accettabile e senza i tanti segni che si sono venuti a creare dopo i primi passaggi degli atleti. Proprio per questo motivo è ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : che bravo Moelgg! E' secondo alle spalle di Kristoffersen! Fuori Vinatzer e Maurberger

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : Gross - Moelgg e Razzoli cercano il colpo di coda. Attesa per Vinatzer

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Oggi si disputerà lo Slalom maschile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la vittoria in gigante, Henrik Kristoffersen cercherà di ripetersi anche tra i pali stretti, ma nuovamente si accenderà il solito duello con Marcel Hirshcer. L’austriaco è rimasto giù dal podio ieri, chiudendo solamente al sesto posto, un risultato che non può soddisfare assolutamente il leader della classifica generale di ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani 10 marzo alle ore 9.30 (prima manche) e alle ore 12.30 (seconda manche) si disputerà lo Slalom maschile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi slovene prepariamoci a goderci un grande spettacolo con tutti i più forti interpreti dei rapid gates desiderosi di centrale il bersaglio grosso. Siamo reduci dal gigante, una prova che per Marcel Hirscher è stato quello del risultato finale più gradito. ...

Sci - Coppa del Mondo : Shiffrin domina lo slalom di Spindleruv : 15ittoria e record : La neve di fine stagione non ha intaccato la voglia di successi di Mikaela Shiffrin . La fuoriclasse americana domina anche lo slalom speciale di Coppa del Mondo di Spindleruv Mlyn , in Repubblica Ceca, ed entra nella storia: per la regina dello sci al femminile è la 15ittoria stagione. Mai nessuna come lei. Shiffrin ha chiuso in 1:38.98, mettendo una ...