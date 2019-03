Sci freestyle | Coppa del Mondo halfpipe 2019 | Cassie Sharpe e Simon D’Artois vincono le

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : cancellate le gare di Shymbulak per il maltempo. Kingsbury e Laffont si aggiudicano la sfera di cristallo : La Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls si è chiusa quest’oggi con la cancellazione delle gare di dual moguls a Shymbulak (Kazakistan), sede dell’ultima tappa della stagione del circuito maggiore. Il maltempo ha costretto gli organizzatori in un primo momento a rinviare l’evento per poi cancellarlo definitivamente a causa di una nebbia troppo fitta presente sul percorso di gara. Le due classifiche di Coppa del Mondo non erano ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo aerials 2019 : Xu Mengtao e Xindi Wang vedono le Sfere di Cristallo a Shimao : A Shimao Lotus Mountain (Cina) si è disputata la penultima gara della Coppa del Mondo 2019 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Il circuito itinerante si concluderà domani con l’ultimo appuntamento sempre nella località asiatica. Al femminile la cinese Xu Mengtao si è dovuta accontentare del quarto posto (81.07) ma ha compiuto un passo importante verso la Sfera di Cristallo visto che ora vanta 71 punti di vantaggio sulla ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : Horishima e Galysheva vincono a Shymbulak : A Shymbulak (Kazakhstan) si è disputata la penultima gara della Coppa del Mondo 2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Al maschile il giapponese Ikuma Horishima si impone a sorpresa con 81.72 punti beffando il canadese Mikael Kingsbury (79.37), campione di tutto che si era già assicurato la Sfera di Cristallo vincendo ben sette gare, il podio di giornata è stato completato dalla svedese Walter Wallberg (78.67). Anche al femminile era ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Bastien Midol vince la Sfera di Cristallo - Smith mette l’ipoteca : A Sunny Valley (Russia) si è disputata la penultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. La massima competizione itinerante si concluderà il prossimo 17 marzo a Veyssonaz. MASCHILE – Bastien Midol ha vinto la Sfera di Cristallo! Il 28enne francese ha firmato la seconda vittoria consecutiva (prima di ieri non aveva mai vinto in stagione) e, quando manca una sola gara al termine della stagione, è ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo aerials 2019 : Burov e Mengtao vincono a Minsk - allungo in classifica : A Minsk (Bielorussia) si è disputata la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di aerials, disciplina dello sci freestyle. La massima competizione itinerante si concluderà il prossimo weekend quando a Shimao andranno in scena due gare. MASCHILE – Sorpasso in testa alla classifica generale. Il russo Maxim Burov ha vinto la prova (120.36, secondo successo stagionale) e ora ha 16 punti di vantaggio sul connazionale Stanislav Nikitn che si è ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Midol e Smith vincono a Sunny Valley - allungo in classifica : A Sunny Valley (Russia) si è disputata la terzultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Domani, sempre nella stessa località, si svolgerà un’altra gara. MASCHILE – Il francese Bastien Midol ha messo una seria ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo. Il transalpino ha vinto la sua prima gara stagionale e adesso vanta 153 punti di vantaggio sul connazionale Jean Frederic Chapuis (oggi ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : i trionfi di Mikael Kingsbury e di Perrine Laffont a Tazawako : A Tazawako (Giappone) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo 2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle e si può dire che i valori attesi della competizione sono stati rispettati. Nella gara maschile il solito incredibile show del fenomeno assoluto di questa disciplina Mikael Kingsbury è valso il prezzo del biglietto, come si suol dire. Il canadese si è imposto con lo score di 86.40 precedendo il connazionale Philippe Marquis ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Naeslund e Chapuis in trionfo a Feldberg : Gara-2 in quel di Feldberg: in terra tedesca è andata in scena la prova riguardante la Coppa del Mondo di sci freestyle, nello specifico di skicross. Si è tornati in gara dopo ieri, c’era stata una lunga pausa visto l’appuntamento iridato delle scorse settimane. UOMINI – Torna alla vittoria, ad un mese di distanza dal successo di Idre, il transalpino Jean-Frédéric Chapuis. Battuti nell’ultimo tratto i due elvetici Romain ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo aerials 2019 : Nikitin e Ramanouskaya trionfano a Mosca : A Mosca (Russia) si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Si tornava sulla neve dopo i Mondiali di Park City e lo spettacolo non è mancato in questa prova determinante nella corsa verso la Sfera di Cristallo. MASCHILE – Vince il russo Stanislav Nikitin con 128.96 davanti al cinese Xindi Wang (123.08) e allo svizzero Noe Roth (119.91). Proprio Nikitin e Wang balzano al comando ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Regez e Naeslund vincono a Feldberg - Fantelli nona : A Feldberg (Germania) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Si tornava in pista dopo i Mondiali e lo spettacolo non è mancato, domani si replicherà sulle nevi teutoniche prima degli ultimi tre appuntamenti stagionali. MASCHILE – Vittoria a sorpresa dello svizzero Ryan Regez che in stagione non era mai andato oltre il 14esimo posto e che addirittura non era mai salito sul ...

Sci freestyle - Mondiali halfpipe 2019 : Aaron Blunck e Kelly Sildaru in trionfo a Park City : A Park City (USA) si sono disputati i Mondiali 2019 di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. Lo spettacolo non è mancato grazie alla classe degli atleti che hanno incantato il pubblico con le loro proverbiali acrobazie. MASCHILE – Lo statunitense Aaron Blunck si è confermato sul trono del Pianeta, il 22enne ha festeggiato di fronte al proprio pubblico grazie a una prestazione di assoluto spessore che è stata premiata con 94.20 punti. ...

Sci freestyle - Mondiali moguls 2019 : Mikael Kingsbury trionfa per la terza volta ai Mondiali! Yulia Galisheva oro al femminile : Nella notte italiana si sono disputate le finali dei Campionati del Mondo 2019 di moguls, specialità dello sci freestyle. A Deer Valley (Stati Uniti) hanno conquistato la medaglia d’oro il leggendario canadese Mikael Kingsbury e la kazaka Yulia Galysheva, mettendo in mostra una run di livello stellare. MASCHILE – Semplicemente inimitabile. La carriera di Mikael Kingsbury si arricchisce di un nuovo capitolo, in cui il 26enne canadese ...