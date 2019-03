Sci alpino | Slalom Kranjska Gora 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv I pettorali

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) Oggi si disputerà lomaschile di(Slovenia), valido per la Coppa del Mondo di sci. Dopo la vittoria in gigante, Henrik Kristoffersen cercherà di ripetersi anche tra i pali stretti, ma nuovamente si accenderà il solito duello con Marcel Hirshcer. L’austriaco è rimasto giù dal podio ieri, chiudendo solamente al sesto posto, un risultato che non può soddisfare assolutamente il leader della classifica generale di Coppa del Mondo.In casa Italia l’obiettivo è quello di conquistare un posto in top ten. Non ci sarà Riccardo Tonetti, che ha finito la stagione dopo che si è procurato una ferita lacero-contusa alla mano destra con lesioni tendinee e vascolo nervose. Tra i rapid gates Stefano Gross è sicuramente il principale indiziato per chiudere tra i primi dieci. Fari puntati anche su Alex Vinatzer, reduce dalla medaglia d’oro ai Mondiali ...

