Sci alpinismo | Mondiali 2019 | sei medaglie per l’Italia nelle Sprint! Robert Antonioli

Sci alpinismo – Mondiali Villars : Antonioli di bronzo nella sprint : Mondiali di Villars: Antonioli è bronzo nella sprint. Per Canclini il bronzo espoir. Murada la miglio donna Medaglia di bronzo per Robert Antonioli nella sprint dei Campionati Mondiali di sci alpinismo, in corso di svolgimento a Villars sur Ollon. Antonioli è stato bravo nel difendere il gradino più basso del podio, preceduto solo da due svizzeri, l’espoir Arno Lietha, velocissimo in finale tanto da concludere con 3 secondi di ...

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. 28 azzurri a caccia delle medaglie : Ufficializzati oggi i convocati dell’Italia per i Mondiali di sci alpinismo, che si disputeranno a Villars, in Svizzera, dal 9 al 16 marzo 2019. Saranno 28 gli azzurri che andranno a caccia delle medaglie in terra elvetica. Questi i convocati: Senior Maschile Antonioli Robert Boscacci Michele Eydallin Matteo Lenzi Damiano Maguet Nadir Nicolini Federico Senior Femminile De Silvestro Alba Espoir Maschile Aymonod Henri Canclini Nicolò Magnini ...

Sport Invernali - il programma della settimana : scattano i Mondiali di biathlon e Sci alpinismo : La Coppa del Mondo di sci alpino fra Spindleruv Mlyn e Kranjska Gora, partono i Mondiali di biathlon e sci alpinismo Tante le gare che si svolgeranno in questa settimana, ecco il programma dettagliato degli Sport Invernali che comprende anche i Mondiali di biathlon e sci alpinismo. SCI ALPINO Lun. 04/03 – Universiadi – AC (SG+SL) femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 10.00 e 13.30 locali Mar. 05/03 – Universiadi – ...

Sci alpinismo – Il Marmotta Trophy si tinge d’azzurro : domenica il campionato italiano a squadre : 12° Marmotta Trophy in Val Martello il 2 e 3 marzo. Presente la crème de la crème dello sci alpinismo azzurro e 10 nazioni Tutto pronto per il Marmotta Trophy nell’altoatesina Val Martello, evento che vedrà gareggiare in coppia gli scialpinisti nel campionato italiano FISI. Amatori ed atleti nazionali stanno ancora facendo pervenire i propri nominativi, mentre altri hanno già espresso la propria opinione in merito. Il trentino ...

Sci alpinismo - Campionati Italiani 2019 : Robert Antonioli e Alba De Silvestro conquistano i titoli ad Albosaggia : Robert Antonioli e Alba De Silvestro si sono laureati campioni Italiani di sci alpinismo. Nelle gare che si sono tenute ad Albosaggia, in provincia di Sondrio, si sono imposti gli azzurri che si sono messi particolarmente in luce nel corso della Coppa del Mondo. Una competizione in cui le condizioni meteorologiche non sono state ideali per via della presenza di nebbia e neve, rendendo ancor più impegnativo il percorso. Nella prova riservata agli ...

Scialpinismo - sulle Orobie trionfo di Antonioli nuovo campione italiano : La prova senior maschile ha visto salire sul gradino più alto del podio l'alfiere del Centro Sportivo dell'Esercito Robert Antonioli di Valfurva, che si è messo alle spalle i compagni di nazionale ...

Sci alpinismo - Coppa del Mondo 2019 : Robert Antonioli quinto nella sprint a Le Devoluy : Nessuna vittoria nelle sei categorie, zero piazzamenti sul podio tra i senior. Lascia un po’ d’amarezza all’Italia l’esito delle gare a Le Devoluy (Francia), tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo 2019. Robert Antonioli, leader della classifica generale, è stato il migliore della nostra squadra ottenendo il quinto posto nella sprint che ha visto il successo dello svizzero Iwan Arnold a precedere il connazionale Arno ...

Sci alpinismo – Terzo trionfo italiano in tre gare di Coppa del Mondo : Eydallin super a Le Devoluy : Terza individuale del’anno, Terzo trionfo italiano con tre atleti diversi: a Le Devoluy vince Eydallin Terza gara individuale nella Coppa del Mondo maschile di sci alpinismo, Terzo trionfo italiano con tre atleti diversi. Il dominio tricolore continua anche a Le Devoluy dopo un finale da brividi: Matteo Eydallin vince in volata con Michele Boscacci precedendolo di appena 21 millesimi, con il francese William Bon Mardion Terzo e ...

Sci alpinismo - Coppa del Mondo 2019 : Robert Antonioli e Alba De Silvestro vincono le individuali a Font Blanca - podi nelle vertical : L’Italia brilla ancora nella Coppa del Mondo 2019 di sci alpinismo, a Font Blanca (Andorra) si sono disputate le gare individuali e quelle vertical. Nella giornata di sabato, Robert Antonioli e Alba De Silvestro hanno vinto le prove individuali: secondo successo consecutivo per l’azzurro che si è imposto in 1h23:20 battendo il connazionale Matteo Eydallin e il francese Xavier Gachet grazie a un allungo nella discesa del primo giro; ...

Sci alpinismo – Coppa del Mondo senior - nella Vertical Race a Font Blanca bene Antinioli e De Silvestro : Vertical Race a Font Blanca, terzo posto sia per Robert Antinioli che per Alba De Silvestro Arrivano altri due podi per l’Italia nella Coppa del Mondo senior di sci Alpinismo. Nelle gare Vertical disputate a Font Blanca, nel Principato di Andorra, si sono classificati al terzo posto Robert Antonioli tra gli uomini e Alba De Silvestro tra le donne. Entrambi reduci da un trionfo nell’individuale, dove avevano fatto la differenza ...

Sci alpinismo – Italia show a Font Blanca : doppietta Antonioli-Eydallin - trionfa la De Silvestro : Italia da urlo nelle individuali di Font Blanca: doppietta Antonioli-Eydallin tra i maschi, De Silvestro trionfa tra le donne Ancora grande Italia nella Coppa del mondo di sci alpinismo. A trionfare nell’individuale che ha aperto il programma della tappa di Font Blanca, nel Principato di Andorra, sono stati Robert Antonioli tra gli uomini e Alba De Silvestro tra le donne. Antonioli coglie il suo secondo successo in tre gare dopo ...

Sci alpinismo - Font Blanca ospita la seconda tappa di Coppa del Mondo : 18 i convocati azzurri : In diciotto volano a Font Blanca: ecco tutti i convocati della Nazionale per la seconda tappa di Coppa del Mondo Una spedizione di 18 atleti a Font Blanca. La Nazionale di sci alpinismo volerà nel weekend nel Principato di Andorra, dove si terrà la seconda tappa di Coppa del Mondo. In quella inaugurale di Bischofshofen gli azzurri hanno conquistato ben tredici podi con sei trionfi nelle diverse categorie, dominando in particolare tra gli ...

Sci alpinismo - Coppa del Mondo 2019 : Boscacci e Antonioli firmano la doppietta nell’individuale di Bischofshofen : Italia magnifica nella Coppa del Mondo sci alpinismo. A Bischofshofen è arrivata una fantastica doppietta nell’individuale con Michele Boscacci che si è imposto davanti a Robert Antonioli. Gli azzurri sono stati nel gruppo di testa fin dall’inizio insieme allo svizzero Marti Werner e agli altri italiani Federico Nicolini e Nadir Maguet. L’elvetico prende la prima iniziativa ma in discesa Boscacci lo ha raggiunto e lo ha ...