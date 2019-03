Sbaracchiamo la sede del Nazareno | spalancherò porte e finestre per costruire un

huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) "Vorrei cambiare lanazionale del Pd, spostarla da via delsedi con co-working delle idee per ragazzi e ragazze, che ci dicano 'state sbagliando, dobbiamo cambiare posizione'. Dobbiamo sbaraccare e ri, aprire una nuova e bellacon una libreria al piano terra". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Che tempo che fa su Rai Uno."Spalancheròperun partito totalmente diverso.mo forum tematici anche per chi non è iscritto al Pd".

