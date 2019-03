Sarri si salva | pari Chelsea al fotofinish | Wolverhampton beffato

calcioweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) Prosegue il campionato altalenante dialla sua prima esperienza estera. Arriva uncasalingo per il, con il solito Hazard che toglie le castagne dal fuoco al 92′. Ila Stamford Bridge.Dopo le due vittorie di fila e il successo in Europa League, i blues tornano al. Lo fanno davanti ai propri tifosi, nella gara relativa al 30° turno di Premier League. Dopo la rete di Jimenez a dieci minuti dall’inizio della ripresa,all’assalto del gol, che però arriva solo nel finale. Sorriso a metà per, che aggancia momentaneamente al quinto posto l’Arsenal, impegnato nella super sfida contro lo United.Rammarico, che stacca il Watford al settimo posto con 44 punti.L'articolosialCalcioWeb.

