Sampdoria-Atalanta | formazioni ufficiali e partita in diretta live

GENOVA - E' una sfida per l'Europa quella di Marassi tra Sampdoria e Atalanta . I blucerchiati, dopo le vittorie con Cagliari e Spal, sono a quota 39 e sognano un posto nella prossima Europa League ...

Pagelle SAMPDORIA ATALANTA – Tutto pronto per il match del Luigi Ferraris di Genova Sampdoria-Atalanta, valido per la 27° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Sampdoria Atalanta probabili formazioni. Nella Sampdoria di Marco Giampaolo, dopo aver scontato il turno di squalifica, Ekdal è pronto a riprendersi una maglia da titolare.

Domenica 10 Marzo alle ore 15:00 si gioca il match di ritorno tra Sampdoria e Atalanta. Partita importante per entrambe le squadre che possono ancora lottare per un posto in europa data la manciata di punti che le divide da Lazio e Roma. Samp che torna da un importante vittoria in casa della Spal.

Sampdoria Atalanta - Gasperini : 'Sfatiamo la tradizione negativa con i blucerchiati' : Il successo con la Fiorentina è stato importante per allungare sulle rivali in zona Europa, ma sono ancora diverse le squadre a combattere per questo obiettivo, oltre all'Atalanta. I bergamaschi ne ...

Sampdoria-Atalanta - Giampaolo : 'Quagliarella? Abbiamo sensazioni positive' : Due allenatori preparati e che fanno giocare bene le rispettive squadre, due attaccanti che stanno facendo grandi cose e tre punti preziosi in palio per l'Europa: la sfida tra Sampdoria e Atalanta ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Con l'Atalanta serve il collettivo' : Genova - Marco Giampaolo esalta il collettivo della Sampdoria , può essere la strategia giusta nel crocevia con l'Europa di domani quando al Ferraris arriverà l'Atalanta. 'Dobbiamo puntare su questo ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Sfatiamo il tabù Sampdoria» : BERGAMO - "Andiamo a Genova forti delle gare giocate ultimamente e adesso per un po' possiamo concentrarci solo sul campionato" . Il tecnico dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini , è pronto al ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Coraggio e qualità contro l'Atalanta» : GENOVA - " Si affronteranno due squadre che possono lottare per lo stesso obiettivo, lo dice la classifica: è uno scontro diretto " . Lo ha detto il tecnico della Sampdoria , Marco Giampaolo in ...

Sampdoria-Atalanta - le probabili formazioni : Toloi non recupera : SAMPDORIA ATALANTA probabili formazioni – Tutto pronto per il match del Luigi Ferraris di Genova Sampdoria-Atalanta, valido per la 27° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Sampdoria Atalanta probabili formazioni Sampdoria-Atalanta, le scelte dei tecnici Nella Sampdoria di Marco Giampaolo, dopo aver scontato il turno di squalifica, Ekdal è pronto a riprendersi […] L'articolo Sampdoria-Atalanta, le probabili ...

Sampdoria-Atalanta streaming live La sfida tra Sampdoria-Atalanta sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming

Sampdoria Atalanta formazioni probabili - Quagliarella in dubbio : Sampdoria Atalanta formazioni – Sfida dal sapore europeo quella che attende Sampdoria e Atalanta. Tra i blucerchiati Fabio Quagliarella sta cercando di forzare i tempi per essere a disposizione del tecnico Marco Giampaolo nella gara di domenica. L’attaccante che è stato sottoposto a test tecnico-atletici sul campo finalizzati al rientro in gruppo. Lorenzo Tonelli ha […] L'articolo Sampdoria Atalanta formazioni probabili, Quagliarella ...

Verso Sampdoria-Atalanta : Quagliarella - Ramirez e Tonelli in gruppo : Buone notizie per Marco Giampaolo in vista della gara di campionato contro l’Atalanta di domenica alle 15. Questa mattina Quagliarella, Ramirez e Tonelli hanno lavorato insieme al resto del gruppo. Al termine si sono sottoposti a programmi e terapie specifiche. La sensazione è positiva, Quagliarella dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, visto il suo stato di grazia, mentre Ramirez e Tonelli partirebbero dalla panchina. Sulla ...