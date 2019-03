Salvini | ' Ho mangiato pizzoccheri con burro e aglio | è un messaggio per le borse estere'

Gino Strada attacca Salvini : 'Va processato - migranti sono mangiatoia? Pensi alla Lega' : Gino Strada, negli ultimi mesi, è stato uno dei più fervidi oppositori della politica messa in atto da Matteo Salvini nel contrasto ai flussi migratori. Il noto medico ha usato spesso toni forti nei confronti di tutto il governo, non accettando che si mettesse in discussione il ruolo delle Ong rispetto alla loro missione di salvare vite umane. Il fondatore di Emergency, ospite ieri sera di Otto e Mezzo su La 7, ha lanciato ancora una volta ...

Migranti - Gino Strada : “Salvini va processato. Parla di mangiatoia? Calunnia - pensi ai 49 milioni della Lega” : “Caso Diciotti? Salvini va assolutamente processato. Spero che ciò succeda, ma non credo che Salvini sia l’unico a dover essere processato in Europa per la questione Migranti. Però è stato commesso un crimine. Poi se Salvini riuscirà a cavarsela per qualche immunità o per il solito discorso del ‘cane non mangia cane’, si vedrà”. Sono le parole del fondatore di Emergency Gino Strada, ospite a Otto e mezzo, su La7, in ...

Gino Strada a Salvini : "Nessuna mangiatoia. Non prendiamo soldi dal governo" : Non si spegne lo scontro tra Gino Strada e Matteo Salvini. Al fondatore di Emergency la parola 'mangiatoia' non è proprio piaciuta. Dopo aver definito il ministro dell'Interno 'un fascistello', ora ...

Matteo Salvini leader della Lega, dopo l'attacco di Gino Strada risponde Motivo del contendere? Il tema immigrazione, ritornato al centro del dibattito pubblico dopo il naufragio di un barcone e le polemiche sul soccorso di 100 migranti da parte della Guardia costiera libica (che ha riportato i migranti verso Misurata). Il primo a colpire è il fondatore di Emergency, che in diretta a Radio Capital arriva a dare del

Gino Strada : "Emergency non partecipa a 'mangiatoie' : abbiamo bilanci trasparenti. Salvini parla senza sapere" : Matteo Salvini contro le Ong, ancora una volta. A rispondere al vicepremier questa volta arriva uno dei volti simbolo delle organizzazioni non governative: Gino Strada, storico fondatore di Emergency.Non so se sia l'unico motivo, ma sicuramente abbiamo toccato tanti interessi e tolto tanti soldi ai mangioni del business dell'immigrazione clandestina. Comunque, mi attacchino pure, dall'Italia e dall'estero, non ho paura, io vado avanti. Grazie di ...

