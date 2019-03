Salvini | Governo va avanti fino a fine legislatura

Crisi di governo - Salvini : “Con Di Maio tutto ok è uomo leale e mi ha fatto anche gli auguri” : Spegne le polemiche il ministro Salvini sulla Crisi di governo con Luigi Di Maio e svela anche un retroscena Matteo Salvini allontana le ombre della Crisi sul governo, dopo gli ultimi scontri durissimi con Luigi Di Maio sulla Tav. Intervenuto alla Scuola di formazione politica della Lega a Milano, il vicepremier ha subito messo in … Continue reading Crisi di governo, Salvini: “Con Di Maio tutto ok è uomo leale e mi ha fatto anche gli ...

Salvini : "Mai parlato di crisi di Governo". La Tav? "In arrivo Dl sblocca cantieri" : ... costi quello che costi, processo sì o processo no" ha poi detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno sempre dalla Scuola di Formazione Politica della Lega di Milano, ...

Salvini : "Tav? Discussione utile al governo" : Milano, 10 mar., AdnKronos, - La Discussione sulla Tav "di questi giorni molto probabilmente serve al governo e al Paese, perché è chiaro che se non aprono i cantieri l'economia non riparte". A dirlo, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della scuola politica della Lega a Milano sul dibattito sulla Tav Torino-Lione. Salvini ha quindi ...

Salvini : "Tav? Discussione utile al governo" : La Discussione sulla Tav "di questi giorni molto probabilmente serve al governo e al Paese, perché è chiaro che se non aprono i cantieri l'economia non riparte ". A dirlo, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini , a margine della scuola politica della Lega a Milano sul dibattito sulla Tav Torino-Lione. Salvini ha quindi ...

Governo - Salvini rilancia : “Ora Conte porti in cdm lo Sblocca-cantieri e la revisione del Codice degli appalti” : Il dossier Tav per ora è congelato. Sabato, nel giorno del suo 46° compleanno, aveva salutato con soddisfazione l’accordo raggiunto con gli alleati del M5s, suggellato dallo scambio di lettere tra il premier Conte e Telt, ma la verità è che ha dovuto ingoiarlo a forza: i bandi tecnicamente sono partiti, ma resteranno sospesi per mesi. Così ora Matteo Salvini rilancia e chiede pubblicamente che sul tavolo del consiglio dei ministri arrivino ...

Salvini : Di Maio leale e corretto - governo può durare 50 anni : "Oggi posso dare la lieta novella che Di Maio mi ha fatto gli auguri di compleanno, e il Paese è felice perchè altrimenti ci sarebbe stata subito la crisi politica...".Poi il leader della Lega e vice ...

Tav - vox tra attivisti e portavoce M5s : “Chi vince tra Di Maio e Salvini? Conte. No all’opera ma il governo non deve cadere” : “Il vero vincitore del braccio di ferro Salvini-di Maio? Il premier Conte”. Una frase comune tra gli attivisti del Movimento Cinque Stelle che hanno partecipato alla tappa milanese del Villaggio Rousseau. Tra i corridoi della Fondazione Stelline, gli attivisti esaltano il ruolo di mediatore del Presidente del Consiglio. “Sono due attori, ognuno sta facendo la sua parte, ma in questo momento Di Maio la sta recitando meglio” racconta un altro ...

Gentiloni : 'Salvini ha perso faccia per dare un alibi al M5s - ma governo è esaurito' : Non ha dubbi l'ex presidente del Consigli, l'esecutivo è arrivato al capolinea. Tra gli scenari futuri anche quello delle elezioni: Il Pd è pronto a ripartire - dice l'ex premier - lavorerò per l'...

Luigi Bisignani e l''effetto palla di neve'. Crisi di governo - perché adesso Matteo Salvini rischia davvero : Rubando peraltro la scena 'a due ministri tanto balbettanti quanto formalmente carichi di responsabilità, come Enzo Moavero Milanesi agli Esteri e Giovanni Tria all'Economia'. Mai successo prima. '...

Luigi Bisignani e l'"effetto palla di neve". Crisi di governo - perché adesso Matteo Salvini rischia davvero : Crisi sventata? All'opposto: ora il governo rischia davvero. Luigi Bisignani, nella sua tradizionale lettera-editoriale della domenica sul Tempo, parla di "effetto palla di neve" dopo la pagliacciata di Giuseppe Conte sulla Tav. Un premier "in agonia", che già vede immobilizzati tutti i suoi ministr

Matteo Salvini : "Non stacco la spina al governo. Con Forza Italia ho chiuso" : "Crisi? Nessuna crisi", ripete Matteo Salvini. Ma la base della Lega è in agitazione. Non è che Giacarlo Giorgetti o Garavaglia o molti altri del Carroccio vogliano tornare con Silvio Berlusconi, (che solo a sentirlo nominare Salvini s'irrigidisce) rivela il Messaggero in un retroscena, ma il leader

Di Maio : 'Governo va avanti' - ma lancia una frecciata a Salvini : 'Basta folklore' : Nelle ultime ore era circolata l'idea che il Governo composto da Lega e Movimento Cinque Stelle potesse essere arrivato a punto di crisi. Lo scontro disegnato dai media sembrava quasi irreversibile, considerata la divergenza d'opinione sulla Tav e l'effetto domino che ne sarebbe potuto scaturire. Ora l'emergenza sembra quantomeno essere rientrata, sebbene qualche strascico pare esserci ancora, almeno sulla base di quanto espresso oggi ...

Governo - Di Maio : “Avanti con responsabilità”. Poi striglia Salvini : “Basta folklore - il paese ha bisogno di tranquillità” : “Dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità. Ma il paese ha bisogno di tranquillità: non si può pensare di continuare con la narrazione della crisi. ‘Andiamo fino in fondo’, ‘vediamo chi ha la testa più dura’, è folklore. Io sono qui per dare tranquillità agli italiani e non dare sempre tensione”. Lo dice Luigi Di Maio, facendo riferimento, in una diretta Facebook, alle parole pronunciate nei ...

Tav - slittano i bandi di gara. Conte : non partono senza avallo mio governo. Salvini : farò di tutto perché si faccia : Lo scontro tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Tav non si placa. Intanto slitta la pubblicazione dei bandi per gli appalti della linea ferroviaria Torino-Lione. Le gare, affermano fonti di Palazzo...