Salto con gli sci | Coppa del Mondo Oslo 2019 | Robert Johansson trionfa in casa | Ryoyu

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) Il norvegesesi conferma in stato di grazia sul trampolinolingo HS134 die porta ala prima vittoria della stagione dopo tre piazzamenti sul podio. Per il 28enne di Lillehammer si tratta del secondo successo in carriera nel circuito maggiore, anche se il primo arrivò nella passata stagione sul trampolino di volo di Vikersund. Oltre al beniamino del pubblico di, la gara odierna ha incoronato anche un altro atleta:Kobayashi.Il nipponico classe 1996 ha portato a termine una buona gara, considerando i risultati non brillanti dell’allenamento e della qualificazione, centrando un quinto posto sufficiente per sigillare aritmeticamente la prima posizione nella classifica generale didel. Il dominatore della stagione, autore di un leggendario Grande Slam nella Tournée dei 4 Trampolini, ha guadagnato 25 punti sul polacco Kamil Stoch ...

Coninews : SUPER GIMBOOOOOO!!! ?? Con la misura di 2,32 Gianmarco #Tamberi si prende l'ORO nel salto in alto agli Europei indoo… - LiaCapizzi : Tamberi, vittoria con dedica: 'E' già scritta nella maglia che indosso. A me il tricolore emoziona tanto. Dedicarlo… - Eurosport_IT : CAMPIONE EUROPEO INDOOR!!! ???????? A Gianmarco #Tamberi basta il 2.32 decisivo per la vittoria, che spettacolo Gimbo!… -