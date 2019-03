Roma | vicolo del Cinque | il ricordo cancellato coi turisti che lo assediano

Roma - la Champions in un vicolo Dzeko : Sembra si sia fermato il tempo, o che quel tempo sia tornato. Edin Dzeko - a tanti - non va più bene, proprio come allora, quando nel magico mondo dei social veniva sbertucciato per un gol, più di uno, fallito e per quel suo non essere all'altezza. Perché era freddo, perché era un bidone, perché, perché e perché. Ecco, oggi come allora, ...