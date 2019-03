Roma Prati | aperta la nuova ludoteca La Girandola

Roma : cittadino bengalese travolto nel quartiere Prati - in gravi condizioni : Roma – Incidente ieri sera, intorno alle 23, in via Giovanni Vitelleschi 46, nel quartiere Prati. Un cittadino bengalese di 60 anni e’ stato investito da un’auto guidata da un italiano di 44 anni. L’uomo e’ stato soccorso prima in codice rosso all’ospedale Santo Spirito e poi e’ stato trasferito in prognosi riservata al San Camillo. Sull’accaduto indaga la Polizia locale del Gruppo Prati, anche se ...

Roma. Le buone pratiche nei servizi educativi e scolastici : Dopo la grande partecipazione della giornata di esordio del 19 gennaio, prosegue il ciclo di giornate seminariali dedicate al, aperte

Roma - mazzette a dipendenti comunali in cambio di pratiche edilizie veloci : quattro agli arresti domiciliari : Bastava pagare e in pochi giorni si ottenevano le pratiche edilizie richieste. quattro dipendenti del Comune di Roma sono stati arrestati per aver messo in piedi quello che secondo il gip del tribunale di Roma era un “collaudato sistema corruttivo”. Su richiesta della procura, il giudice ha disposto nei loro confronti gli arresti domiciliari. A far scattare le indagini è stata la denuncia di un dirigente dello stesso Comune, che ha ...

Roma : corruzione in pratiche edilizie - in manette dipendenti Comune : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un’ordinanza con cui il Tribunale capitolino ha applicato le misure degli arresti domiciliari per 4 dipendenti (3 di Roma Capitale e 1 della societa’ in house Risorse per Roma spa) impiegati presso il direzione Edilizia del Comune e dell’interdizione dall’esercizio della professione, per un anno, nei confronti di 9 soggetti ...