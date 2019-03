Risultati Serie A 27ª Giornata – Torino | doppio ‘Gallo’ per l’Europa | vittorie per Inter

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019) La doppietta del ‘Gallo’ Belotti trascina ilin zona Europa,pere Atalanta: idei match del pomeriggio della 27ªdiA Dopo il successo del Bologna sul Cagliari nel lunch match, la 27ªdiA prosegue con un tris di match dai verdetti davveroessanti. L’unica big a scendere in campo è l’, impegnata contro la Spal al Meazza. Nerazzurri che, dopo un primo tempo altamente sottotono, riescono a superare i ferraresi per 2-0 grazie ai gol di Politano e Gagliardini. Successi importante in zona Europa League pere Atalanta. I granata vanno in svantaggio contro il Frosinone per il gol di Paganini cherompe l’imbattibilità di Sirigu, ma poi ribaltano la gara grazie alla doppietta di Belotti.che aggancia la Roma, impegnata lunedì contro la Roma, a quota 44 punti al 5° posto in classifica. ...

