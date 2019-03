Rispettoso delle regole | al fianco dei più deboli e sempre pronto ad aiutare i colleghi

cblive

(Di domenica 10 marzo 2019) La scuola forense del Molise porterà il nome dell'avvocato Erminio Roberto . È così che l'avvocatura locale vuole rendere omaggio al professionista, tragicamente scomparso a soli 54 anni, nel ...

ItaliaStartUp_ : RT @MarisaMontanari: Come assicurare uno sviluppo dell’#AI utile alle imprese e al tempo stesso rispettoso dei #Dirittideicittadini, delle… - GDPR25thMay18 : RT @MarisaMontanari: Come assicurare uno sviluppo dell’#AI utile alle imprese e al tempo stesso rispettoso dei #Dirittideicittadini, delle… - MarisaMontanari : Come assicurare uno sviluppo dell’#AI utile alle imprese e al tempo stesso rispettoso dei #Dirittideicittadini, del… -