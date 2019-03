Rimborso buoni fruttiferi di Poste Italiane a intestatario errato | i rischi

Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane rubati : denuncia e Rimborso : Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane rubati: denuncia e rimborso rimborso Buoni fruttiferi rubati Può accadere di avere i Buoni fruttiferi postali nella borsa per andare a incassare il dovuto e venire derubati. Oppure può capitare di venire derubati dei Buoni presso un ufficio postale, previa richiesta di truffatori che esibiscono documenti falsi. Nel primo caso, bisognerà sporgere denuncia con la speranza di ritrovarli e risolvere la ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi - cosa controllare prima del Rimborso : Poste Italiane: buoni fruttiferi, cosa controllare prima del rimborso rimborso buoni fruttiferi, le operazioni preliminari I buoni fruttiferi emessi da Poste Italiane continuano a far discutere. In particolar modo, la lente d’ingrandimento è sempre sui rimborsi dei buoni. Del caso si è occupata anche la trasmissione in onda su La7 DiMartedì. In un video di 2 minuti, è stato infatti illustrato il caso di una donna che si è recata in un ufficio ...

Buoni fruttiferi di Poste Italiane : nuovi rendimenti assenti - spetta Rimborso : Buoni fruttiferi di Poste Italiane: nuovi rendimenti assenti, spetta rimborso Nuovo precedente sui Buoni fruttiferi di Poste Italiane e nuovo caso di rimborso richiesto e ottenuto tramite decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. L’episodio ha riguardato una pensionata titolare di due Buoni fruttiferi sottoscritti nel 1988 e del valore di 5 milioni di lire. Ecco il fatto spiegato e cosa è successo nel dettaglio. Buoni fruttiferi di ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi e Rimborso dimezzato - il caso Giannotta : Poste Italiane: buoni fruttiferi e rimborso dimezzato, il caso Giannotta rimborso buoni fruttiferi, sconfitta per Poste Italiane Accade sempre più spesso di dover raccontare degli episodi di rimborsi dimezzati relativi ai buoni fruttiferi di Poste Italiane. L’ultimo caso è quello che ha come protagonista il signor Giuseppe Giannotta, la cui storia è raccontata sulla pagina Facebook di Altroconsumo, associazione a cui sovente i titolari dei ...

Rimborso buoni fruttiferi di Poste Italiane a intestatario errato - i rischi : Rimborso buoni fruttiferi di Poste Italiane a intestatario errato, i rischi Poste Italiane: Rimborso buoni fruttiferi con intestatario errato Può succedere (ed è successo, come vedremo) che il Rimborso dei buoni fruttiferi di Poste Italiane stesso venga effettuato a un intestatario errato. Prima di scoprire quali sono i rischi e le conseguenze, facciamo un passo indietro. E vediamo in breve qual è la procedura da seguire per ottenere il ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi PFR - Rimborso senza eredi ammesso. La sentenza : Poste Italiane: buoni fruttiferi PFR, rimborso senza eredi ammesso. La sentenza rimborso buoni fruttiferi, non servono gli eredi Poste Italiane: buoni fruttiferi PFR, rimborso senza eredi è ammesso. L’annoso contenzioso tra titolari di buoni fruttiferi e Poste Italiane si arricchisce di nuove sentenze e decisioni. Molte di queste riguardano i buoni fruttiferi con clausola PFR, acronimo che sta per Pari Facoltà di rimborso. Come scritto sulla ...

Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane rubati : denuncia e Rimborso : Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane rubati: denuncia e rimborso rimborso Buoni fruttiferi rubati Può accadere di avere i Buoni fruttiferi postali nella borsa per andare a incassare il dovuto e venire derubati. Oppure può capitare di venire derubati dei Buoni presso un ufficio postale, previa richiesta di truffatori che esibiscono documenti falsi. Nel primo caso, bisognerà sporgere denuncia con la speranza di ritrovarli e risolvere la ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi e Rimborso dimezzato - il caso Giannotta : Poste Italiane: buoni fruttiferi e rimborso dimezzato, il caso Giannotta rimborso buoni fruttiferi, sconfitta per Poste Italiane Accade sempre più spesso di dover raccontare degli episodi di rimborsi dimezzati relativi ai buoni fruttiferi di Poste Italiane. L’ultimo caso è quello che ha come protagonista il signor Giuseppe Giannotta, la cui storia è raccontata sulla pagina Facebook di Altroconsumo, associazione a cui sovente i titolari dei ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi postali serie P e Q uniformati. Il Rimborso : Poste Italiane: buoni fruttiferi postali serie P e Q uniformati. Il rimborso rimborso buoni fruttiferi P e Q, quando è uguale I titolari di buoni fruttiferi postali sottoscritti negli anni Settanta-Ottanta si trovano spesso costretti a ricorrere ad assistenza legale nei confronti di Poste Italiane. Il motivo? Il rimborso degli interessi dimezzato sui buoni, che contrasta le aspettative dei clienti in buona fede, i quali si aspettano invece ...

Buoni fruttiferi Poste Italiane : interessi sul retro - obbligo Rimborso integrale : Buoni fruttiferi Poste Italiane: interessi sul retro, obbligo rimborso integrale obbligo rimborso Buoni fruttiferi di Poste Italiane Buoni fruttiferi Poste Italiane: interessi sul retro, obbligo rimborso integrale rimborso integrale Buoni fruttiferi, quando Poste ha l’ obbligo Nuova sentenza favorevole al rimborso integrale degli interessi dei Buoni fruttiferi di Poste Italiane. La società è stata condannata a rimborsare interamente gli ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi - cosa controllare prima del Rimborso : Poste Italiane: buoni fruttiferi, cosa controllare prima del rimborso rimborso buoni fruttiferi, le operazioni preliminari I buoni fruttiferi emessi da Poste Italiane continuano a far discutere. In particolar modo, la lente d’ingrandimento è sempre sui rimborsi dei buoni. Del caso si è occupata anche la trasmissione in onda su La7 DiMartedì. In un video di 2 minuti, è stato infatti illustrato il caso di una donna che si è recata in un ufficio ...

Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane rubati : denuncia e Rimborso : Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane rubati: denuncia e rimborso rimborso Buoni fruttiferi rubati Può accadere di avere i Buoni fruttiferi postali nella borsa per andare a incassare il dovuto e venire derubati. Oppure può capitare di venire derubati dei Buoni presso un ufficio postale, previa richiesta di truffatori che esibiscono documenti falsi. Nel primo caso, bisognerà sporgere denuncia con la speranza di ritrovarli e risolvere la ...

Buoni fruttiferi di Poste Italiane : Rimborso PFR - ennesimo ricorso vinto : Buoni fruttiferi di Poste Italiane: rimborso PFR, ennesimo ricorso vinto rimborso Buoni fruttiferi Poste Italiane Un’altra vittoria per i titolari di Buoni fruttiferi di Poste Italiane con clausola CPFR, ovvero Con Pari Facoltà di rimborso. Questa è infatti una clausola che prevede il rimborso anche a uno solo dei cointestatari, senza che sia necessaria la presenza o il consenso degli eredi del titolare eventualmente deceduto. Recentemente il ...

Buoni fruttiferi postali : Rimborso integrale - arriva la vittoria di Poste Italiane : Buoni fruttiferi postali: rimborso integrale, arriva la vittoria di Poste Italiane Risparmiatori che hanno sottoscritto Buoni fruttiferi ad alto rendimento negli anni 80 contro Poste Italiane. Un annoso duello che, dopo diverse “vittorie” dei primi, potrebbe essere archiviato per sempre. Un recente pronunciamento della Cassazione, infatti, ha dato ragione all’azienda La sentenza – che qualcuno ha già definito “salva Poste” – potrebbe ...