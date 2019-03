Riccardo Fogli | figli | età e moglie La vita privata | Isola dei famosi

Vladimir Luxuria : 'Il caso Riccardo Fogli? Tutta una montatura' : La bufera sull'Isola dei famosi non si placa. Il fatto che ha fatto davvero molto rumore in questi ultimi giorni è stato il caso di Riccardo Fogli, mortificato in diretta da Fabrizio Corona a causa di un presunto tradimento da parte della moglie Karin Trentini. A discuterne oggi è stata Vladimir Luxuria, ex naufraga nonché ex opinionista del reality di Mediaset, che in un'intervista rilasciata a Il Fatto quotidiano, ha voluto dire la ...

Chi è Riccardo Fogli - naufrago dell'Isola dei Famosi 2019 : età - biografia e curiosità : Debutta nel mondo della musica in qualità di bassista e frontman degli Slenders , un gruppo rock di Piombino, lavorando nel frattempo come gommista. Nel corso di un tour al Nord Italia, si esibisce ...

Isola dei Famosi news : Il gran popolo dei Pooh sta con Riccardo Fogli. Commenti tutti a suo favore : Dichiarzioni di appoggio provenienti dal mondo vip ma non solo: 'Il gran popolo dei Pooh', gruppo facebook dedicato al gruppo di cui Riccardo Fogli è stato frontman per lungo tempo, ha pubblicato una ...

Giampaolo Celli querela Corona : un’altra svolta sul caso Riccardo Fogli : All’appello mancava solo lui che, pur essendo il diretto interessato, finora si era limitato a negare semplicemente i fatti, sempre mantenendo la debita distanza da tutta la faccenda. Stiamo parlando di Giampaolo Celli, stilista e amante presunto della moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini. Quella dell’Isola dei Famosi si tratta di una delle storie di tradimenti più famose degli ultimi tempi; tutti ne hanno parlato e forse lo scopo era ...

Riccardo Fogli - il tradimento di Karin è una montatura? Parla Luxuria : Vladimir Luxuria contro la moglie di Riccardo Fogli: il tradimento è una bufala? Continua ad alimentare polemiche il presunto tradimento di Karin Trentini ai danni di Riccardo Fogli. Qualche giorno fa Vladimir Luxuria a Mattino Cinque ha fatto presente che il chiacchiericcio intorno a questa vicenda è stato alimentato solo ed esclusivamente da alcune fotografie pubblicate dalla moglie di Fogli sui suoi profili social. Intervistata da Il Fatto ...

Isola dei Famosi news : Giampaolo Celli denuncia Fabrizio Corona - Vittorio Feltri attacca Riccardo Fogli : on cade il mondo se colei che h hai sposato ha un cedimento. Chissà perché quando un maschio si corica con una fanciulla è considerato un figo della madonna. E se invece è una femmina ad abbandonarsi ...

Vittorio Feltri contro Riccardo Fogli : ‘Quante storie per due corna’ : Come abbiamo già avuto modo di vedere, la vicenda di Riccardo Fogli, tradito dalla moglie per ben quattro anni (secondo le indiscrezioni trapelate dal magazine di Fabrizio Corona), ha provocato un bel po' di polemiche. In molti, inoltre, hanno dato la loro opinione. Ora è il turno di Vittorio Feltri che ha rilasciato dichiarazioni molto dure sul caso di Riccardo Fogli. Feltri scrive a Fogli: ‘Chi non ha fatto le corna scagli il primo corno’ Nel ...

Isola dei Famosi 2019 - parla l’uomo indicato da Corona come amante della moglie di Fogli : “Riccardo non merita questo. Ho querelato Fabrizio” : “L’Isola dei Famosi è stato un flop, il programma non andava e l’unico modo per rialzare gli ascolti era mettere su questa messinscena. Io, la mia famiglia, Riccardo Fogli e sua moglie: siamo tutte vittime di questo linciaggio mediatico. E’ stata la cosa più brutta che abbia mai visto in tv, una cosa orrenda a prescindere dal fatto che Fogli sia un personaggio pubblico. Non si fa una cosa del genere a nessun uomo. Mi è ...

Vittorio Feltri scrive a Riccardo Fogli : "Quante storie per un paio di corna" : Le foto e i video di Riccardo Fogli, in lacrime dopo aver saputo dei tradimenti subiti da sua moglie durante la sua permanenza all'isola dei famosi, hanno fatto il giro del web e scatenato un turbinio di polemiche, con tanto di scuse di fabrizio Corona per aver documentato le 'corna' e licenziamento degli autori delo show televisivo Mediaset per averglielo permesso. Ma per scandalizzare Vittorio Feltri ci vuole ben altro, e nel suo ultimo ...

Riccardo Fogli il caso - Corona pentito : “Mi sento una merda - non andava fatto!” : Fabrizio Corona pentito di ciò che ha fatto a Riccardo Fogli: “Mi sento una merda” Fabrizio Corona in una conferenza stampa indetta nel suo ufficio milanese, davanti ai tanti giornalisti presenti, si cosparge il capo di cenere dopo aver bullizzato Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi lunedì scorso, durante l’ottava puntata del reality show, definendolo ‘vecchio’, ‘cornuto’ e affermando di avere le prove certe … Continue reading ...

Alba Parietti parla del caso tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona : Il gossip continua a parlare dell’ultima puntata che è andata in onda dell’Isola dei famosi, e soprattutto del caso Corona – Fogli, per molti è stata definita da molti una delle pagine più brutte della televisione italiana. L’opnionista Alba Parietti attraverso il giornale “La Repubblica” dice: “Dalle cose negative a volte nasce il bene: abbiamo preso tutti una sberla dal pubblico. La gente vuole rispetto”. Alba Parietti prosegue ...

Corona si scusa con Riccardo Fogli : Difficile restare tranquilli quando di mezzo c’è Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, il personaggio televisivo che ha fatto di un certo tipo di giornalismo il proprio marchio distintivo. Il fatto si riferisce alla sua apparizione nella scorsa puntata dell’Isola dei famosi, nella quale Corona ha attaccato violentemente Riccardo Fogli, millantando una relazione di Karen Trentini, moglie dell’ex Pooh, con l’imprenditore Giampaolo Celli. In ...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli umiliato in diretta : Mediaset rimuove capoprogetto e autori : Dopo l’umiliazione in diretta durante l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2019 di Riccardo Fogli, “rotolano” le prime teste. E’ di pochi minuti fa una nota stampa di Mediaset che annuncia l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato. «A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi – si legge nella nota – hanno coinvolto ...

Isola dei Famosi - Corona pentito : 'Il pianto di Riccardo Fogli non mi fa dormire' : Nell'ultima puntata del reality "L'Isola dei Famosi" sono state mostrate al concorrente Riccardo Fogli alcune rivelazioni provenienti da Fabrizio Corona, nelle quali si documentavano dei presunti tradimenti della moglie del cantante. Il cantautore ne è stato così colpito da scoppiare a piangere. Oggi Fabrizio Corona ha però dichiarato di essere molto pentito di quanto accaduto. Le dichiarazioni di Corona: 'Ho fatto la cosa peggiore della mia ...