Replica C' è posta per te del 9 marzo visibile in streaming su MediasetPlay

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Prosegue l'appuntamento in prima serata su Canale 5 con C'èper te, il fortunato people show del sabato sera condotto da Maria De Filippi di cui ieri, 9, è andata in onda l'ottava puntata di questa fortunata edizione. Tra gli ospiti della serata era presente anche la mattatrice Luciana Littizzetto, la quale ha chiesto aiuto alla De Filippi per riuscire a trovare un marito. Chi si fosse perso la puntata in tv, può rivederla inonline accedendo al portale gratuitoDove rivedere la puntata di ieri, 9, inonline Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere la puntata di C'èper te andata in onda ieri accedendo al portale gratuitoe cliccando sulla sezione dedicata alla trasmissione della De Filippi. In questo modo, infatti, sarà possibile rivedere sia l'intera puntata di questa settimana, ...

Mafia_Capitale : Replica C'è posta per te 9 marzo 2019: puntata in streaming online - KontroKulturaa : Replica C'è posta per te 9 marzo 2019: puntata in streaming online - - morganbarraco : #Cepostaperte : puntata del 9 marzo, tutte le storie e replica | VIDEO -