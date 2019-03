Renato Zero : figlio - età e canzoni. La carriera dell’artista : Renato Zero: figlio, età e canzoni. La carriera dell’artista carriera Renato Zero e figlio, la vita privata Renato Fiacchini, in arte Renato Zero, sono più di 50 anni che emoziona il pubblico italiano con le sue canzoni. L’eclettico cantante è considerato da molti il prototipo dell’artista completo. Showman, cantautore, ballerino, l’elenco delle sue capacità è lunghissimo. Il cantante dalle doti istrioniche è riuscito ad imporsi nel mondo ...

ESCLUSIVA all'attore Marco Stabile : "Che emozione lavorare con Renato Zero! Chiara Noschese artista completa" : Insomma quello che dovremmo fare tutti mentre cerchiamo il nostro posto nel mondo. Spero di tornare a interpretare questo personaggio, davvero! Chi è stato a tuo parere il più grande artista teatrale ...

Serena Rossi - Io sono Mia : amare parole su Ivano Fossati e Renato Zero : “Io sono Mia”, parla Serena Rossi: le amare parole su Ivano Fossati e Renato Zero che non hanno voluto prendere parte al racconto su Mia Martini 7 milioni e 727 mila spettatori che tradotti in share significa 31% . sono questi i numeri monster del film Io sono Mia, andato in onda su Rai 1 […] L'articolo Serena Rossi, Io sono Mia: amare parole su Ivano Fossati e Renato Zero proviene da Gossip e Tv.

Io sono Mia : assenti Ivano Fossati e Renato Zero. Serena Rossi : ‘Ce lo hanno imposto’ : hanno voluto bene a Mia Martini, le sono stati vicino per anni e la ricordano tuttora con immenso affetto ma non hanno voluto esser parte della fiction in cui Serena Rossi ha prestato le sue fattezze alla grande cantante di Bagnara Calabra: Renato Zero e Ivano Fossati, fondamentali cantautori della storia della musica italiana, hanno chiesto e ottenuto di non essere citati in Io sono Mia, il film tv che ha ripercorso la vita e la carriera della ...

Io sono Mia - Renato Zero e Ivano Fossati hanno chiesto di non essere nominati nel film : Ieri sera, in prime time su Raiuno, è andato in onda il film-tv in prima visione assoluta 'Io sono Mia', dedicato alla storia personale di Mia Martini, una delle artiste più amate dal pubblico, vittima dell'ignoranza e della crudeltà del genere umano. L'artista, infatti, nel bel mezzo della sua carriera, venne 'accusata di 'portare sfortuna' e da quel momento in poi venne quasi dimenticata sia dal mondo della televisione che della musica, salvo ...

Renato Zero in prima fila al concerto del suo "pupillo" : Il cantautore romano alla prima data del tour di Vincenzo Incenzo, del quale ha prodotto l'album d'esordio