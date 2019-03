Reggina | Luca Gallo annuncia provvedimenti

Reggina - altro regalo del presidente Luca Gallo : ecco il pullman tutto amaranto [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Reggina - così Luca Gallo ha riportato la storia ai tifosi amaranto : Dall’inferno al Paradiso il passo è stato breve. La Reggina solo qualche mese fa era praticamente ‘morta’ ad un passo dal fallimento, poi il decisivo intervento di Luca Gallo che ha salvato il club. Tre le fasi principali del nuovo presidente amaranto dopo aver rilevato il club, l’accordo con l’avvocato Grassani che ha evitato il fallimento, il pagamento della fideiussione per l’iscrizione al campionato ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Reggina - ecco l’identikit individuato da Luca Gallo : Panchina Reggina – La sconfitta contro il Catanzaro è stata fatale al tecnico Roberto Cevoli, la dirigenza della Reggina subito dopo il ko nel derby ha ufficializzato il cambio in Panchina. Va fatta una premessa, il percorso dell’ormai ex allenatore amaranto è stato positivo, la squadra si trovata nelle zone alte ed in piena corsa playoff nonostante qualche lacuna durante il mercato estivo. Ma adesso sono cambiati gli obiettivi ...

Reggina - i dettagli dell’incontro tra Luca Gallo ed il sindaco Falcomatà [FOTO] : Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha incontrato quest’oggi a Palazzo San Giorgio, sede del municipio reggino, il nuovo presidente e amministratore unico della Reggina Luca Gallo. Nel corso del cordiale incontro, tenutosi nella stanza del primo Cittadino, il sindaco Falcomata e il presidente Gallo hanno avuto modo di interloquire condividendo alcune idee sul presente ed il futuro della società amaranto, con particolare ...

Reggina - si presenta Luca Gallo : ” trattativa chiusa in poche ore - obiettivo promozione immediata” [FOTO] : Si presenta il nuovo presidente della Reggina Luca Gallo, i retroscena sulla trattativa, il presente ma soprattutto il futuro, tanti i temi trattatati dal numero uno amaranto, ecco la conferenza stampa seguita in diretta da CalcioWeb: “il primo contatto il 21 dicembre, tre ore dopo ho firmato il preaccordo per l’acquisto della società, è stata una trattativa velocissima, è nata la mattina del 21 dicembre alle 11 e si è conclusa alle ...

Ufficiale - la Reggina calcio passa nelle mani di Luca Gallo : Luca Gallo e la sua holding M&G hanno messo le mani sulla Reggina calcio, ceduta dunque dall’ex patron Praticò Luca Gallo è ufficialmente il nuovo proprietario della Reggina. La holding M&G, di cui Gallo è presidente, ha annunciato in un comunicato che nella mattinata di oggi è stato sottoscritto davanti al notaio il passaggio di proprietà del 97,1% delle quote del club. Gallo ha rilevato l’86,66% delle quote dalla ...

