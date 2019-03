Reddito | con la card si potranno comprare anche mobili e vestiti

Reddito di cittadinanza - già 330.000 domande : Campania maglia rosa con 15.094 richieste : Sono oltre 330.000 le famiglie che si sono presentate agli sportelli delle Poste e dei Centri di assistenza fiscale per fare domanda di Reddito di cittadinanza. Nei primi due giorni dall'avvio...

Reddito di cittadinanza - il marocchino leghista in coda per il sussidio : cosa vuol fare con i soldi : In prima fila per chiedere il Reddito di cittadinanza a Milano c'era Mustapha Aarboubi, marocchino con cittadinanza italiane e in qualche modo, come si definisce lui, un po' "leghista". Il suo volto è diventato una sorta di simbolo del Reddito di cittadinanza, con tutte le sue contraddizioni. In Ita

Reddito di cittadinanza - per eludere i controlli sulle spese basta comprare un’altra carta : Il monitoraggio sulle spese effettuate con la tessera del Reddito di cittadinanza - che potrebbe anche saltare per rispetto della privacy - è in realtà più complicato del previsto: come dimostra la trasmissione Di Martedì c'è il rischio che il beneficiario usi la sua Rdc card per comprare un'altra tessera (prepagata o ricaricabile) su cui non si potranno effettuare controlli.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza : quasi 45 mila le domande - la Campania la regione con più richieste : Senza resse e code, le persone che si sono recate alle Poste o presso i Caf per presentare la domanda sono state quasi 36mila, mentre hanno scelto di richiedere il Reddito on line poco meno di 9mila ...

Viva i vescovi contro il Reddito di pigranza : L’opposizione più efficace, più diretta, più significativa e più rilevante registrata nelle ultime settimane sul tema del reddito di cittadinanza, che meriterebbe di essere recitata come un rosario, non arriva da un partito ma da una sigla non politica molto importante che ieri ha bocciato con un to

Reddito di cittadinanza. Fracasso - PD - : 'Il Reddito va distribuito con il lavoro. Una misura elettorale segnata da troppa fretta' : Tanto più in una fase di rallentamento dell'economia'. Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Stefano Fracasso sul reddito di cittadinanza. 'Il reddito di cittadinanza è una misura che non ...

Reddito - Di Maio : “Su Navigator spero intesa con Regioni”. Ma il Pd attacca : “Selezione sembra settimana enigmistica” : “Qualsiasi tipo di decisione sui Navigator spero possa essere presa in accordo con le Regioni, è in corso una interlocuzione”. A rivendicarlo il ministro allo Sviluppo economico, Luigi di Maio, rispondendo al question time in aula alla Camera. “È mio prioritario interesse – ha aggiunto il vice premier – trovare una intermediazione con le Regioni anche alla luce di questa nuova figura dei Navigator”. Dal Pd, ...

RdC : Fracasso (Pd Veneto) - 'il Reddito va distribuito con il lavoro' : Venezia, 6 mar. (AdnKronos) - "Da oggi si può richiedere il reddito di cittadinanza. Una misura che mescola assistenzialismo, reddito di inclusione - sì, proprio il REI del precedente governo, tanto bistrattato - e politiche per il lavoro. Rimango convinto che il reddito vada distribuito con il lavo

[Il punto] L'Ocse taglia le stime sulla crescita italiana ma Conte resta sereno : ci salverà il Reddito di cittadinanza : Le cause della frenata "L'incertezza politica, le tensioni commerciali e un'ulteriore erosione della fiducia dei consumatori sono tra le cause che contribuiscono al rallentamento della crescita al ...

Chiesa contro i grillini : con Reddito di cittadinanza cittadini parassiti dello Stato : Il reddito di cittadinanza viene bocciato dalla Cei. Per la Conferenza Episcopale Italiana emerge il rischio di “attenuare la spinta

"Il Reddito di cittadinanza è incostituzionale per gli stranieri" - da Milano pronti a partire con i ricorsi : Due i requisiti contestati: il permesso di soggiorno di lunga durata e i 10 anni minimi di residenza

Conte : Reddito di cittadinanza avrà impatto su domanda interna : Roma, 6 mar., askanews, - "Oggi parte il reddito di cittadinanza. Aspettiamo a dire l'impatto che avrà, siamo convinti che avrà un impatto significativo sulla domanda interna ma non affidiamo solo al ...

Reddito di cittadinanza - Tridico : “Misura che il paese aspettava da tempo. Dati Ocse? Miglioramento nel secondo semestre” : Pasquale Tridico, ideatore del testo che ha dato avvio al ‘Reddito di cittadinanza‘, per il quale da oggi si possono consegnare le domande ai Caf e preso gli uffici postali, intercettato fuori da Montecitorio commenta soddisfatto l’avvio del provvedimento simbolo del M5S: “E’ una misura che il paese aspettava da molto tempo e sono molto soddisfatto. Il Reddito di cittadinanza sarà molto utile sia per il ...

Problemi con il sito Reddito di Cittadinanza : dettagli sull’errore con codice Spid : Si torna a parlare del sito Reddito di Cittadinanza oggi 6 marzo, quello che per intenderci è stato lanciato ufficialmente per gli utenti italiani lo scorso mese e che da oggi consentirà finalmente al pubblico di interagire con gli enti preposti in modo personalizzato. Tutto è legato al codice Spid, quello che a conti fatti consente di identificare i singoli richiedenti, anche se da questa mattina si susseguono le segnalazioni da parte di coloro ...