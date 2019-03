Real Madrid | tentativo per Kante | la risposta del Chelsea

Calderon svela : “Mourinho sarà il nuovo allenatore del Real Madrid : 17 milioni di euro a stagione” : Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha parlato di Josè Mourinho come futuro tecnico dei blancos: affare già fatto? Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, è uscito allo scoperto in merito alla querelle sulla panchina dei blancos, svelando a BeinSports il futuro di Solari. Ebbene, secondo Calderon il tecnico è già stato esonerato ed arriverà al suo posto Mourino, un ritorno al Real Madrid per il tecnico ex Inter: ...

Pronostico Valladolid vs Real Madrid - La Liga 10-03-2019 e Formazioni : La Liga, 27^ giornata, analisi e Pronostico di Valladolid-Real Madrid, domenica 10 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Valladolid-Real Madrid, in programma domenica 10 marzo. C’è chi vuole allontanarsi dalla zona retrocessione e chi vuole dimenticare una settimana da incubo. Valladolid-Real Madrid sarà una sfida delicata per entrambe le squadre che stanno attraversando un pessimo periodo ...

Real Madrid - Pochettino strizza l'occhio : 'Lusingato. Sono aperto a nuove sfide' : Mauricio Pochettino, storia di un argentino trapiantato in Premier. La incanta con il suo gioco dal 2013, anche se la bacheca trofei è ancora vuota. Prima il Southampton, poi dal 2014 la storia d'...

Real Madrid - Pochettino conferma le voci sulla panchina dei Blancos : “Interesse del Real Madrid? Lo prendo come qualcosa di positivo, significa che sto facendo bene”. Sono le dichiarazioni di Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, ai microfoni di TVE in relazione alle ultime di mercato sulla panchina del Real Madrid con il tecnico argentino possibile candidato: “Questa intervista fara’ arrabbiare il mio presidente…. Valutero’, si e’ sempre aperti a nuove ...

Real Madrid - prove di pace tra Perez e Sergio Ramos dopo la lite : presto l'incontro : Pima l'incredibile lite tra due totem del Real Madrid, Florentino Perez e Sergio Ramos , adesso le prove di pace tra i due. La clamorosa eliminazione agli ottavi di finale di Champions League ha ...

Real Madrid - tentativo per Kante : la risposta del Chelsea : Kante – Sarebbe disposto a fare follie Florentino Perez per acquistare il cartellino di N’Golo Kante. Dopo Hazard, arriva quindi un altro tentativo da parte del numero uno dei blancos per il centrocampista ex Leicester. leggi anche —> Real Madrid, Isco stanco di Solari: vuole raggiungere Ronaldo alla Juventus Il Chelsea di Abramovich non sembra […] L'articolo Real Madrid, tentativo per Kante: la risposta del Chelsea ...

Caos Real Madrid : il presidente vuole Mourinho - i soci Loew : Madrid - Non c'è luce alla fine della settimana più dura e confusa nella storia recente del Real Madrid . Considerato ormai certo l'esonero di Santiago Solari dopo la partita di domenica contro il ...

Florentino Perez non aspetta Allegri : Josè Mourinho sarà il nuovo allenatore del Real Madrid : Josè Mourinho sulla panchina del Real Madrid, un ritorno quello dello Special One dopo un’annata disgraziata con Lopetegui e Solari Josè Mourinho si appresta a sedere nuovamente sulla panchina del Real Madrid. Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna parlano chiaro. Il tecnico esonerato dal Manchester United al termine di un’esperienza a dir poco negativa, si appresta ad indossare nuovamente i panni dei blancos, ma non da ...

Real Madrid - ultimo tentativo per Zidane : in alternativa - Mourinho pronto al ritorno : A fare il punto della situazione, Alessandro Alciato su Sky Sport. L'ex calciatore francese conosce benissimo l'ambiente del Bernabeu, vissuto da calciatore dal 2001 al 2006 e da allenatore dal 2016 ...

Real Madrid - Icardi è il sogno dei blancos : le ultime : Real Madrid Icardi – Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla […] L'articolo Real Madrid, Icardi è il ...

Polveriera Real Madrid - lite fra Sergio Ramos e Florentino Perez : “pagami e vado via subito” : Eliminazione shock dalla Champions League e conseguenze disastrose per il Real Madrid: lite furibonda fra Sergio Ramos e il presidente Florentino Perez L’1-4 casalingo subito dall’Ajax, con annessa eliminazione dalla Champions League, ha aggiunto un’altra sconfitta da incubo alla settima a cavallo tra febbraio e marzo, che ha visto il Real Madrid venire estromesso dalla Coppa del Re, perdere Il Clasico e dire addio alla Champions League. ...

Dalla Spagna : Real Madrid - Mourinho è il favorito. Solari verso l'esonero : Giorni buoi per il Real Madrid, caduto in Champions dopo oltre mille giorni di predominio. Lo ha fatto nel peggiore dei modi, con una lezione di calcio subita al Bernabeu per mano dell'Ajax. Un 4-1 ...

Eurolega - 25ª Giornata – Real Madrid super nel big match contro il Fenerbahce : Panathinaikos e Maccabi in zona Playoff : super Real Madrid nel big match contro il Fenerbahce, vittorie per Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv che restano in zona Playoff: i risultati dei match della 25ª Giornata La 25ª Giornata di Eurolega si apre con un poker di match davvero interessanti, fra i quali spicca il big match d’alta classifica fra Real Madrid e Fenerbahce. Blancos eccezionali al WiZink Center contro la miglior squadra del torneo: vittoria per 101-86 per i campioni di ...

Mourinho da lunedì nuovo allenatore del Real Madrid : Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid . O meglio: lo sarà da lunedì, nel frattempo toccherà al 'dead man walking' Santiago Solari dirigere una squadra ormai quasi priva di obiettivi e ...