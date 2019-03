Real Madrid | Isco non convocato per il Valladolid | rottura totale con Solari

Juve - Solari non convoca Isco : è rottura con il Real Madrid : TORINO - Il braccio di ferro tra Isco e Santiago Solari prosegue, la Juventus assiste interessata. Il tecnico argentino ha deciso di escludere lo spagnolo dalla lista dei convocati per la sfida di ...

Real Madrid - Isco non convocato : rottura totale con Solari : ROMA - Nonostante l'emergenza, Santiago Solari conferma il suo ostracismo per Isco . Il clima in casa Real Madrid è irrespirabile dopo il ribaltone subito dall'Ajax, la partita con il Valladolid ...

Juventus - Atletico Madrid : cronaca diretta live - risultato in tempo Reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Martedì 12 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita. La presentazione del match QUI Juventus - La ...

I possibili successori di Solari sulla panchina del Real Madrid : Sono diversi i nomi dei candidati per la panchina del Real Madrid. Santiago Solari rischia anche in caso di vittoria a Valladolid.Il Real Madrid chiude stasera a Valladolid una delle settimane più difficili della sua storia. Al ”Santiago Bernabeu” sono arrivate le due sconfitte consecutive con il Barcellona in Copa del Rey e campionato e la pesante eliminazione in Champions League per mano dell’Ajax.A Madrid, in questi ...

Tutti pazzi per Tagliafico : sul terzino dell’Ajax ci sono Arsenal - Real Madrid e Atletico : Per Nicolas Tagliafico, terzino sinistro argentino dell’Ajax, uno dei gioielli della squadra di Ten Hag, si potrebbe scatenare un’asta nel prossimo calciomercato. Secondo quanto riporta il “Sun“, noto quotidiano inglese, sul calciatore ci sarebbero Arsenal, Real Madrid e Atletico. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022; il suo cartellino ha una quotazione di circa 20 milioni ma, alla luce delle ultime ...

Real Madrid - Solari lascia a casa Isco per scelta tecnica : intanto si scalda Mourinho : Real Madrid in piena bufera dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax: Solari si giocherà tutto oggi col Valencia Isco ancora fuori dalla lista dei convocati del Real Madrid. La rottura è totale tra il calciatore ed il club, ed anche l’addio a fine stagione sembra ormai essere certo. Il tecnico Solari oggi si giocherà la panchina contro il Valencia senza Isco dunque, anche se in molti scommettono che ...

Valladolid-Real Madrid : diretta streaming e tv - ecco dove vederla : Valladolid-Real Madrid: diretta streaming e tv, ecco dove vederla Domenica 10 Marzo 2019 il Valladolid ospiterà al Zorrilla il Real Madrid. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 27esima giornata della Liga, è fissato per le ore 20:45. Valladolid-Real Madrid: come arrivano le squadre Il match di andata al Santiago Bernabeu è terminato per 2 a 0 in favore dei Blancos padroni di casa. Il pallino del gioco nella ...

Real Madrid - tentativo per Kante : la risposta del Chelsea : Kante – Sarebbe disposto a fare follie Florentino Perez per acquistare il cartellino di N’Golo Kante. Dopo Hazard, arriva quindi un altro tentativo da parte del numero uno dei blancos per il centrocampista ex Leicester. leggi anche —> Real Madrid, Isco stanco di Solari: vuole raggiungere Ronaldo alla Juventus Il Chelsea di Abramovich non sembra […] L'articolo Real Madrid, tentativo per Kante: la risposta del Chelsea ...

Calderon svela : “Mourinho sarà il nuovo allenatore del Real Madrid : 17 milioni di euro a stagione” : Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha parlato di Josè Mourinho come futuro tecnico dei blancos: affare già fatto? Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, è uscito allo scoperto in merito alla querelle sulla panchina dei blancos, svelando a BeinSports il futuro di Solari. Ebbene, secondo Calderon il tecnico è già stato esonerato ed arriverà al suo posto Mourino, un ritorno al Real Madrid per il tecnico ex Inter: ...

Pronostico Valladolid vs Real Madrid - La Liga 10-03-2019 e Formazioni : La Liga, 27^ giornata, analisi e Pronostico di Valladolid-Real Madrid, domenica 10 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Valladolid-Real Madrid, in programma domenica 10 marzo. C’è chi vuole allontanarsi dalla zona retrocessione e chi vuole dimenticare una settimana da incubo. Valladolid-Real Madrid sarà una sfida delicata per entrambe le squadre che stanno attraversando un pessimo periodo ...

Real Madrid - Pochettino strizza l'occhio : 'Lusingato. Sono aperto a nuove sfide' : Mauricio Pochettino, storia di un argentino trapiantato in Premier. La incanta con il suo gioco dal 2013, anche se la bacheca trofei è ancora vuota. Prima il Southampton, poi dal 2014 la storia d'...

Real Madrid - Pochettino conferma le voci sulla panchina dei Blancos : “Interesse del Real Madrid? Lo prendo come qualcosa di positivo, significa che sto facendo bene”. Sono le dichiarazioni di Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, ai microfoni di TVE in relazione alle ultime di mercato sulla panchina del Real Madrid con il tecnico argentino possibile candidato: “Questa intervista fara’ arrabbiare il mio presidente…. Valutero’, si e’ sempre aperti a nuove ...

Real Madrid - prove di pace tra Perez e Sergio Ramos dopo la lite : presto l'incontro : Pima l'incredibile lite tra due totem del Real Madrid, Florentino Perez e Sergio Ramos , adesso le prove di pace tra i due. La clamorosa eliminazione agli ottavi di finale di Champions League ha ...

